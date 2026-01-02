غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف مناطق في جنوب لبنان

18 حجم الخط

شن الجيش الإسرائيلي غارات عنيفة استهدفت مرتفعات الريحان ومحيط بلدة الزرارية ومنطقة تبنا في جنوب لبنان، اليوم الجمعة، حسب ما ذكرت تقارير إعلامية.

وفي وقت سابق أفادت قوات "يونيفيل" بأنها مستمرة في دعم لبنان وإسرائيل لتنفيذ التزاماتهما وفقا للقرار 1701.

ضرورة البناء على الاستقرار

شددت يونيفيل على ضرورة البناء على الاستقرار الذي تحقق في لبنان هذا العام لتعزيز سلام دائم.

يأتي ذلك بعد انتهاء المهلة النهائية لنزع سلاح حزب الله مع احتمال تصاعد العنف.

وضغطت الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي ، حتى وافقت الحكومة اللبنانية على استكمال المرحلة الكبرى الأولى من النزع بحلول نهاية العام 2025، لكن لم تظهر خطوات فعلية حتى الآن.

محاولة من الولايات المتحدة وإسرائيل نزع سلاح حزب الله

وصف الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم في خطاب تلفزيوني الخطة بأنها محاولة من الولايات المتحدة وإسرائيل لنزع سلاح الحزب، وأكد أن لبنان ليس مسؤولا عن أن يكون شرطيًّا للعدو.

ودعا إلى وقف الهجمات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية، وطلب انسحاب كامل لإسرائيل وإطلاق سراح الأسرى.

انسحاب إسرائيل من لبنان

أكد حزب الله أنه لم يوافق مطلقًا على أي جدول زمني للنزع، ويعتبر انسحاب إسرائيل من لبنان شرطًا أساسيًا لأي تعاون إضافي.

واندلعت حرب موازية بين حزب الله وإسرائيل بعد اندلاع حرب غزة في أكتوبر 2023، وهي حرب أضعفت الحزب وداعمه الرئيسي إيران.

وعلى الرغم من وقف إطلاق النار في نوفمبر 2024 بين إسرائيل ولبنان وخمس دول بوساطة الولايات المتحدة، لا يزال الجيش الإسرائيلي يشن هجمات شبه يومية في لبنان بهدف تقليل التهديد الذي يشكله الحزب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.