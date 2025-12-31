الأربعاء 31 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

اليونيفيل تدعم لبنان مع انتهاء مهلة نزع سلاح حزب الله اليوم

قوات اليونيفيل، فيتو
قوات اليونيفيل، فيتو
18 حجم الخط

أفادت قوات "يونيفيل" الأممية بأنها مستمرة في دعم لبنان وإسرائيل لتنفيذ التزاماتهما وفقا للقرار 1701.

ضرورة البناء على الاستقرار

شددت يونيفيل على ضرورة البناء على الاستقرار الذي تحقق في لبنان هذا العام لتعزيز سلام دائم.
يأتي ذلك فيما تنتهي الأربعاء المهلة النهائية لنزع سلاح حزب الله مع احتمال تصاعد العنف في نهاية العام.

وضغطت الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي ، حتى وافقت الحكومة اللبنانية على استكمال المرحلة الكبرى الأولى من النزع بحلول نهاية العام، لكن لم تظهر خطوات فعلية حتى الآن.

محاولة من الولايات المتحدة وإسرائيل نزع سلاح حزب الله

وصف الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم في خطاب تلفزيوني الخطة بأنها محاولة من الولايات المتحدة وإسرائيل لنزع سلاح الحزب، وأكد أن لبنان ليس مسؤولا عن أن يكون شرطيًّا للعدو.

ودعا إلى وقف الهجمات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية، وطلب انسحاب كامل لإسرائيل وإطلاق سراح الأسرى.

انسحاب إسرائيل من لبنان

يؤكد حزب الله أنه لم يوافق مطلقًا على أي جدول زمني للنزع، ويعتبر انسحاب إسرائيل من لبنان شرطًا أساسيًا لأي تعاون إضافي.

واندلعت حرب موازية بين حزب الله وإسرائيل بعد اندلاع حرب غزة في أكتوبر 2023، وهي حرب أضعفت الحزب وداعمه الرئيسي إيران.

وعلى الرغم من وقف إطلاق النار في نوفمبر 2024 بين إسرائيل ولبنان وخمس دول بوساطة الولايات المتحدة، ما يزال الجيش الإسرائيلي يشن هجمات شبه يومية في لبنان بهدف تقليل التهديد الذي يشكله الحزب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سلاح حزب الله الحكومة اللبنانية الهجمات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية إسرائيل انسحاب إسرائيل من لبنان نزع سلاح حزب الله يونيفيل

مواد متعلقة

القبض على 12 شخصا على حدود لبنان بينهم عناصر وضباط سابقون بنظام الأسد (فيديو)

اليونيفيل: إطلاق نار من رشاشات إسرائيلية وانفجار قنبلة قرب دورية لقواتنا جنوبي ‎لبنان

جيش الاحتلال يشن غارات مكثفة على محيط مدينة الهرمل شرقي لبنان

بيروت: طيران الاحتلال يستهدف مركبة من نوع «بيك آب» جنوب لبنان (صور)

غارة إسرائيلية على محيط بلدة جناتا جنوبي لبنان

وزير جيش الاحتلال: مستمرون في الضغط على لبنان لنزع سلاح حزب الله

الأكثر قراءة

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الخميس

موعد مباراة الكاميرون وموزمبيق في كأس الأمم الإفريقية والقناة الناقلة

أسعار الخردة في السوق المحلية اليوم الأربعاء

أبرزها قمة أرسنال، جدول مباريات ليفربول خلال شهر يناير المقبل

موعد عرض الحلقة 4 من مسلسل "ليل" على منصة شاهد

السيسي يؤكد أهمية دور التعليم والمساجد والكنائس والإعلام في مواجهة التحديات

أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 31-12-2025

درس غير مُقرر في الرحمة، قصة صور ملهمة التقطها طالب ثانوي

خدمات

المزيد

أسعار الخردة في السوق المحلية اليوم الأربعاء

الفضة تهوي بأكثر من 8% والذهب يتأرجح

تعرف على سعر السكر اليوم

سعر طن الألومنيوم في بورصة لندن اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الثالثة والأخيرة لدور مجموعات أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم سماع نباح الكلب في المنام وعلاقته بحدوث مشكلة كبيرة

موعد الليلة الختامية لـ مولد السيدة زينب 2026

الأزهر للفتوى يؤكد على 5 معان مع استقبال 2026

المزيد
الجريدة الرسمية
ads