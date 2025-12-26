الجمعة 26 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

اليونيفيل: إطلاق نار من رشاشات إسرائيلية وانفجار قنبلة قرب دورية لقواتنا جنوبي ‎لبنان

أرشيفية
أرشيفية
18 حجم الخط

قالت قوات اليونيفيل، مساء اليوم الجمعة، إن هناك إطلاق نار من رشاشات إسرائيلية وانفجار قنبلة قرب دورية تابعة لها جنوبي ‎لبنان.

السلوك العدواني والهجمات على قوات حفظ السلام

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قالت قوات اليونيفيل: ندعو الجيش الإسرائيلي للتوقف عن السلوك العدواني والهجمات على قوات حفظ السلام.

وأضافت اليونيفيل: "الهجوم على قوات حفظ السلام أو بالقرب منها انتهاك خطير لقرار مجلس الأمن رقم 1701".

وأكدت قوة اليونيفيل، آنذاك أن دبابة إسرائيلية أطلقت النار على دورية تابعة لها قرب الحدود دون وقوع إصابات.

انتهاك واضح لقرار مجلس الأمن 1701

وفي سياق متصل، أعلنت قوات اليونيفيل، في بيان صادر عنها في وقت سابق، أن الغارات الإسرائيلية على منطقة عملياتها جنوبي لبنان انتهاك واضح لقرار مجلس الأمن 1701.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، شن يوم، غارات جوية في وقت سابق على بلدات المجادل ومحرونة وجباع وبرعشيت جنوبي ‎لبنان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قوات اليونيفيل لبنان قوات حفظ السلام الجيش الإسرائيلي الغارات الاسرائيلية الاحتلال الإسرائيلي مجلس الامن

مواد متعلقة

جيش الاحتلال يشن غارات مكثفة على محيط مدينة الهرمل شرقي لبنان

اليونيفيل توجه رسالة إلى دولة الاحتلال بعد استهداف دورية تابعة لها

اليونيفيل: قصف الإسرائيليين مواقعنا جنوبي لبنان انتهاك للقرارات الدولية

دعوات إسرائيلية لإنهاء عمل قوات اليونيفيل بذريعة عدم مساهمتها في نزع سلاح حزب الله

الأكثر قراءة

نتيجة مباراة منتخب مصر وجنوب إفريقيا بعد مرور 75 دقيقة (صور)

كأس الأمم الإفريقية، شوط أول سلبي بين جزر القمر وزامبيا

منافسة بين 4 عمالقة، بدء الحلقة 13 من “دولة التلاوة” (بث مباشر)

دعاء آخر جمعة لعام 2025.. ردده

محمد الشناوي أفضل لاعب في مباراة منتخب مصر وجنوب إفريقيا

تألق ماهر الشناوي ومحمد حسن في المواجهة بـ" دولة التلاوة "( فيديو)

جزر القمر تتعادل مع زامبيا سلبيا في كأس الأمم الأفريقية 2025

التشكيل الرسمي لمباراة المغرب ومالي في كأس الأمم الأفريقية

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر بالأسواق المحلية اليوم الجمعة

ارتفاع سعر جرام الذهب، عيار 21 يتخطى 6000 جنيه لأول مرة

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

شروط إصدار البطاقات الائتمانية في بنك CIB

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، مصر مع أنجولا.. مواجهات نارية في أمم أفريقيا والدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء آخر جمعة لعام 2025.. ردده

تفسير حلم الخطوبة في منام العزباء وعلاقته بتحقيق مكانة مرموقة

مواجهة قوية بين أبو العلا ومحمد ماهر في دولة التلاوة، واللجنة: الاتنين أفضل من بعض (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads