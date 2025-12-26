جيش الاحتلال يشن غارات مكثفة على محيط مدينة الهرمل شرقي لبنان

18 حجم الخط

أعلنت وسائل إعلام لبنانية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارات مكثفة على محيط مدينة الهرمل شرقي لبنان.

القوات الإسرائيلية تطلق النيران بريف القنيطرة الجنوبي بسوريا

أفادت وسائل إعلام سورية اليوم الجمعة، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلية أطلقت نيران الرشاشات المتوسطة من نقطة تل الأحمر الغربي باتجاه تل الأحمر الشرقي في ريف القنيطرة الجنوبي، جنوب سوريا.

جيش الاحتلال يطلق الرصاص على مواطنين قرب قرية العشة



يأتي ذلك، غداة إطلاق القوات الإسرائيلية، أمس الخميس، الرصاص باتجاه عدد من المواطنين قرب قرية العشة بريف القنيطرة الجنوبي.

جيش الاحتلال يقتحم بلدان في الجنوب السوري

وقالت وكالة "سانا" إن قوة إسرائيلية أطلقت الرصاص باتجاه المواطنين أثناء جمعهم الفطر في المنطقة، بهدف إجبارهم على الابتعاد عنها، مشيرة إلى عدم وقوع إصابات.

وكانت القوات الإسرائيلية عمدت إلى توسيع مواقعها التي تحتلها في تل الأحمر الغربي بريف القنيطرة الجنوبي، والتي تتمركز فيها منذ سقوط نظام بشار الأسد، ورفعت سواتر ترابية، كما قامت بدعم وتعزيز النقاط القديمة.

وتوغلت القوات الإسرائيلية صباح الخميس في قرى عدة بريف القنيطرة الجنوبي.

وحسب وكالة "سانا" فإن قوة إسرائيلية مؤلفة من سيارتي "همر" توغلت في عدد من قرى ريف القنيطرة الجنوبي، انطلاقا من تل أحمر غربي، وسلكت الطريق المؤدي إلى قرية كودنة وصولا إلى قرية عين زيوان، ومنها إلى قرية سويسة وانتشرت داخل القرية، وقامت بتفتيش المارة وعرقلت الحركة.

وتتهم الحكومة السورية إسرائيل بمواصلة السياسات العدوانية وخرقها اتفاق فض الاشتباك لعام 1974، عبر التوغل في الجنوب السوري والاعتداء على المواطنين.

وتطالب سوريا باستمرار بخروج القوات الإسرائيلية من أراضيها، مؤكدة أن جميع الإجراءات التي تتخذها في الجنوب السوري باطلة وملغاة، ولا ترتب أي أثر قانوني وفقا للقانون الدولي، وتدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته وردع ممارسات إسرائيل، وإلزامها بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري والعودة إلى اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.