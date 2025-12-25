الخميس 25 ديسمبر 2025
خارج الحدود

بيروت: طيران الاحتلال يستهدف مركبة من نوع «بيك آب» جنوب لبنان (صور)

استهداف سيارة، فيتو
استهداف سيارة، فيتو
18 حجم الخط

أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن طائرة إسرائيلية استهدفت مركبة من نوع "بيك آب" بين بلدتي مجدل سلم وصفد البطيخ جنوبي البلاد.

جيش الاحتلال يشن غارة من مسيرة إسرائيلية على محيط بلدة جناتا

فيما أفادت تقارير إخبارية، مساء أمس الأربعاء، بشن جيش الاحتلال غارة من مسيرة إسرائيلية على محيط بلدة جناتا جنوبي لبنان.

في غضون ذلك، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الخميس، عن أنه شن هجمات على مواقع تابعة لحزب الله في جنوب لبنان، ما يعد خرقا جديدا لاتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين.

وبحسب وسائل إعلام لبنانية، فإن الغارات استهدفت بلدات جنوبي لبنان منها زفتا والنميرية.

إسرائيل وجهت اتهامات للجيش اللبناني بانتماء بعض العسكريين وولائهم لحزب الله

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه هاجم مواقع إطلاق صواريخ تابعة لحزب الله في مناطق متفرقة جنوبي لبنان.

وكانت إسرائيل وجهت اتهامات للجيش اللبناني بانتماء بعض العسكريين وولائهم لحزب الله، وهو ما نفاه الجيش اللبناني وأعلن أنها معلومات مغلوطة ومضللة.

وجاء في بيان قيادة الجيش اللبناني: نقل أحد المواقع الإلكترونية المعادية معلومات مغلوطة ومضللة بشأن انتماء بعض العسكريين وولائهم.

التشكيك بعقيدة الجيش وأداء عناصره

وأضاف البيان: يهم قيادة الجيش أن تنفي هذه المعلومات نفيًا قاطعًا، وتؤكد أن هذه الأخبار هدفها التشكيك بعقيدة الجيش وأداء عناصره، في حين أن انتماءهم ثابت وراسخ للمؤسسة والوطن.

ودعت قيادة الجيش اللبناني إلى عدم الأخذ بالأخبار التي تهدف إلى التشكيك بدور الجيش في هذه المرحلة الدقيقة والاستثنائية

جيش الاحتلال مسيرة إسرائيلية لبنان التشكيك بعقيدة الجيش وأداء عناصره

