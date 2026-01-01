السيطرة على حريق داخل شركة غزل المحلة بالغربية

18 حجم الخط

نجحت قوات الحماية المدنية بمحافظة الغربية في السيطرة على حريق اندلع داخل أحد المكاتب الإدارية بمصنع غزل 1 التابع لشركة مصر للغزل والنسيج بمدينة المحلة الكبرى دون وقوع أي إصابات.

بلاغ باندلاع حريق

وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية قد تلقت إخطارًا يفيد باندلاع حريق وتصاعد أدخنة كثيفة من داخل مقر الشركة وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ.

السيطرة على حريق بمكتب إداري داخل شركة غزل المحلة

الحريق داخل مكتب إداري

وبالفحص تبين نشوب الحريق بداخل مكتب إداري بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة ما أسفر عن تلف بعض الدفاتر والملفات الموجودة بالمكان.



السيطرة على الحريق

وتمكنت قوات الحماية المدنية بمدينة المحلة من محاصرة النيران والسيطرة عليها بالكامل مع تنفيذ أعمال التبريد اللازمة لمنع تجدد الاشتعال واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة حيال الواقعة مع تأكيد سلامة العاملين والمنشأة.

السيطرة على حريق بشونة كاوتش بقرية تفهنا العزب بالغربية

شهدت قرية تفهنا العزب، اليوم، بمركز زفتى في محافظة الغربية نشوب حريق داخل شونة كاوتش ما أثار حالة من القلق بين الأهالي قبل أن تنجح قوات الحماية المدنية في السيطرة على الحريق بالكامل ومنع امتداده إلى المنازل المجاورة.

وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالغربية تلقت بلاغا يفيد باندلاع النيران داخل الشونة وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى موقع الحادث حيث تم التعامل مع الحريق ومحاصرته في وقت قياسي.

وأسفرت جهود الحماية المدنية بـ زفتى والسنطة برئاسة المقدم مدحت عبد الجواد عن السيطرة الكاملة على الحريق دون وقوع أي إصابات بشرية أو خسائر في الأرواح فيما جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتبريد المكان ومنع تجدد الاشتعال.

