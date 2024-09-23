الإثنين 23 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

صحة أسيوط تحيل أطباء مستشفى الغنايم للتحقيق لتغيبهم عن العمل

جولة متابعة لصحة
جولة متابعة لصحة أسيوط، فيتو

 أحال الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة والسكان بأسيوط، ثلاثة أطباء للتحقيق بديوان المديرية لعدم تواجدهم بمقر عملهم ووجود قصور في أداء الخدمات للمرضي.

 جاء ذلك خلال جولة مفاجئة قام بها الدكتور جمال النشار نائب مدير إدارة التفتيش الفني بمديرية الصحة بأسيوط، لتفقد مستشفى الغنايم المركزي تمام الساعة الثانية صباحا، حيث بدأ جولته بتفقد قسم الإستقبال والطوارئ بالمستشفى للاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وتم التأكد من تواجد طاقم التمريض والتزامهم وكذلك توافر الأدوية والمستلزمات وفصائل الدم.

 

وخلال جولته تفقد " النشار" المرضى المتواجدين بالأقسام الداخلية واطلع على التذاكر والفحوصات الطبية التي أجريت لهم ودار حديث بينه وبين شريحة من المرضى لقياس مدى رضى ورأي الجمهور والمترددين لتلقي العلاج من الخدمات المقدمة لهم.

 

حملات مرور ميداني على مستشفيات أسيوط 

 ويأتي ذلك في ضوء مواصلة مديرية الصحة والسكان بأسيوط تنفيذ حملاتها للمرور الميدانى على مستشفيات القطاع العلاجي في جميع مراكز ومدن المحافظة، وذلك في إطار سعيها نحو التواصل المباشر مع المواطنين، ورصد أي قصور في مستوى الخدمة الطبية، وتنفيذًا لتعليمات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان وتوجيهات اللواء دكتور هشام ابو النصر محافظ أسيوط في هذا الصدد وبإشراف ومتابعة الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

صحة أسيوط تعلن أرقام شكاوى التقصير في تقديم الخدمات الطبية (صور)

إحالة 3 أطباء أسنان للتحقيق خلال جولة مفاجئة لوكيل صحة أسيوط (صور)

وخلال تصريحاته أكد دكتور جمال النشار نائب مدير إدارة التفتيش الفني بمديرية الصحة بأسيوط، أن الجولة اشتملت على تفقد الاستقبال والطوارئ والعناية والمبتسرين وبنك الدم، بالإضافة إلى الأقسام الداخلية بالمستشفى، وتبين عدم وجود 3 أطباء من المكلفين بتقديم الخدمة الطبية بمقر  العمل ووجود قصور في الخدمات المقدمة للمرضي والمترددين علي المستشفى بدأت الجولة تمام الساعة الواحدة صباحًا وانتهت تمام الساعة الثانية والنصف صباح اليوم الاثنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

أسيوط ادارة التفتيش الفني الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار طاقم التمريض صحة أسيوط مجلس الوزراء مديرية الصحة بأسيوط

مواد متعلقة

تحرير 82 محضرا تموينيا خلال حملة مكبرة بمركزي الفتح وديروط بأسيوط

انتظام الدراسة بـ 1577 مدرسة في أسيوط (فيديو وصور )

محافظ أسيوط يتفقد مجزر المواشي النصف آلي بمنقباد (صور)

بالتروسيكل، أولياء الأمور يصطحبون أبنائهم في أول أيام الدراسة بأسيوط (صور)

بالرسم على الوجوه وتوزيع البالونات، مدارس أسيوط تستقبل الطلاب في أول يوم دراسي (صور )

رجعوا التلامذة، فرحة التلاميذ في أول يوم دراسي بأسيوط (بث مباشر)

محافظ أسيوط يترأس حملة مكبرة لرفع كافة مخلفات الهدم بمحيط سور جامعة الأزهر

محافظ أسيوط يقرر صرف مكافأة مالية لـ13 موظفًا لتفانيهم في العمل

الأكثر قراءة

سعر جرام الذهب صباح اليوم الاثنين 23 سبتمبر 2024

سعر الجنيه الذهب في الصاغة صباح اليوم الاثنين 23 سبتمبر 2024

حدث غير مسبوق، شرطة الاحتلال تسحل رئيس الأركان السابق للجيش الإسرائيلي (فيديو)

الخطيب يغيب عن رحلة الأهلي إلى السعودية

الداخلية تقيم عزاء والدة وزير الداخلية بمسجد المشير اليوم

أسعار الذهب العالمية تلامس أعلى مستوياتها

سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه صباح اليوم الاثنين 23 سبتمبر 2024

آخر مستجدات جهود التصدي لسرقة التيار وتخفيف الأحمال وتحسين خدمات الكهرباء

منوعات

المزيد

نمر الجاكورا يواجه خطر الانقراض بسبب حرائق الغابات في البرازيل

قطع كلمة رئيس البرازيل لتخطيه الوقت المسموح في الأمم المتحدة

لاعب "يعض" منافسه في إنجلترا (فيديو)

لتسهيل الاقتحامات، قوات الاحتلال تبدأ في تركيب "أسانسير" بالمسجد الأقصى

المزيد

خدمات

المزيد

بكام كيلو الأرز اليوم الإثنين 23 سبتمبر 2024 بالأسواق

بكام طن الألومنيوم بالسوق المصرى اليوم؟

31 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الأحد بالبورصات العالمية

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأحد 22-09-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

تعليمات مدير تعليم الجيزة بعد أول يوم دراسي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شباب حول الرسول، عبد الله بن عمرو بن حرام "ظليل الملائكة"

تفسير حلم الحرب في المنام وعلاقته بالتغلب على المشاكل

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 23-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية