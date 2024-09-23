صحة أسيوط تحيل أطباء مستشفى الغنايم للتحقيق لتغيبهم عن العمل

أحال الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة والسكان بأسيوط، ثلاثة أطباء للتحقيق بديوان المديرية لعدم تواجدهم بمقر عملهم ووجود قصور في أداء الخدمات للمرضي.

جاء ذلك خلال جولة مفاجئة قام بها الدكتور جمال النشار نائب مدير إدارة التفتيش الفني بمديرية الصحة بأسيوط، لتفقد مستشفى الغنايم المركزي تمام الساعة الثانية صباحا، حيث بدأ جولته بتفقد قسم الإستقبال والطوارئ بالمستشفى للاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وتم التأكد من تواجد طاقم التمريض والتزامهم وكذلك توافر الأدوية والمستلزمات وفصائل الدم.

وخلال جولته تفقد " النشار" المرضى المتواجدين بالأقسام الداخلية واطلع على التذاكر والفحوصات الطبية التي أجريت لهم ودار حديث بينه وبين شريحة من المرضى لقياس مدى رضى ورأي الجمهور والمترددين لتلقي العلاج من الخدمات المقدمة لهم.

حملات مرور ميداني على مستشفيات أسيوط

ويأتي ذلك في ضوء مواصلة مديرية الصحة والسكان بأسيوط تنفيذ حملاتها للمرور الميدانى على مستشفيات القطاع العلاجي في جميع مراكز ومدن المحافظة، وذلك في إطار سعيها نحو التواصل المباشر مع المواطنين، ورصد أي قصور في مستوى الخدمة الطبية، وتنفيذًا لتعليمات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان وتوجيهات اللواء دكتور هشام ابو النصر محافظ أسيوط في هذا الصدد وبإشراف ومتابعة الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

وخلال تصريحاته أكد دكتور جمال النشار نائب مدير إدارة التفتيش الفني بمديرية الصحة بأسيوط، أن الجولة اشتملت على تفقد الاستقبال والطوارئ والعناية والمبتسرين وبنك الدم، بالإضافة إلى الأقسام الداخلية بالمستشفى، وتبين عدم وجود 3 أطباء من المكلفين بتقديم الخدمة الطبية بمقر العمل ووجود قصور في الخدمات المقدمة للمرضي والمترددين علي المستشفى بدأت الجولة تمام الساعة الواحدة صباحًا وانتهت تمام الساعة الثانية والنصف صباح اليوم الاثنين.