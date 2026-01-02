الجمعة 02 يناير 2026
اقتصاد

بعد إطلاقه رسميًّا، تعرف على مواصفات هاتف فيفو VIVO X300 Pro

هاتف فيفو، فيتو
هاتف فيفو، فيتو
أطلقت فيفو  Vivo هاتف X300 Pro والذي يأتي  مزودًا بعدسات ZEISS من الجيل الجديد، ونظام تشغيل OriginOS 6 مع معالج Dimensity 9500 وخلال السطور التالية نستعرض مواصفات الهاتف الجديد من فيفو.

مواصفات هاتف فيفو 

يأتى هاتف فيفو X300 Pro بشاشة ZEISS Master Color Display وبتقنيات حماية العين تضمن رؤية واضحة ومريحة، كما تقدم شاشة 8T LTPO سطوعًا يبلغ 2000 شمعة لتحقيق وضوح حتى في البيئات الساطعة، بينما تعمل تقنية 2160 Hz Full-Range Luminance PWM Dimming وتقنية Full-Range Luminance DC Dimming على تقليل قيم SVM، مما يوفر حماية فائقة للعين.

كما يأتى هاتف فيفو X300 Pro بمعالج Dimensity 9500 الذي طُوّر بشكل مشترك بين vivo وMediaTek، والمبني على تقنية التصنيع N3P من TSMC ويتيح هذا المعالج تسجيل فيديو بورتريه أكثر سلاسة، واستجابة أسرع عند الالتقاط، وأداءً ثابتًا في المهام الثقيلة.

ويأتي الهاتف بنظام OriginOS 6 بتقنيات Ultra-Core Computing وMemory Fusion وDual Rendering، وتضيف خاصية Flip Cards مجموعة واسعة من الخلفيات التفاعلية بما في ذلك تلك المزودة بتأثيرات الحركة.

يأتي الهاتف مع بطارية BlueVolt بسعة 6510 ملي أمبير، مع تقنية الشحن السريع 90W FlashCharge، والشحن اللاسلكي السريع 40W Wireless FlashCharge، وتقنية الجيل الرابع من الأنود السيليكوني.

كما يأتي الجهاز بتصنيفات IP68 وIP69 لمقاومة الغبار والماء وإطار متناظر فائق النحافة بسُمك 1.1 ملم، ويندمج تصميم Unibody 3D Glass بانسيابية مع وحدة الكاميرا ويأتي ظهر X300 Pro المصنوع من Coral Velvet Glass بملمس مقاوم لبصمات الأصابع.

وبالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، يعزز Origin Island تفاعلات المستخدم عبر اقتراحات ذكية، وتذكيرات للاجتماعات أو الموسيقى، وتوقع المهام مسبقًا، ويعمل vivo Office Kit على تعزيز الإنتاجية عبر الأجهزة من خلال خصائص مثل عرض شاشة الهاتف على الحاسوب، ونقل الملفات، والتحكم عن بُعد، ومزامنة الملاحظات بين الأجهزة المتعددة.

كما تتيح خاصية One-Tap Transfer مشاركة سهلة مع الهواتف الأخرى، مما يوفر نقل ملفات سريعًا وبدون حدود.

يأتي هاتف فيفو باللونين Phantom Black وDune Brown وأكد إسلام آدم، مدير العلامة التجارية vivo مصر أنه تم اختيار المصور أحمد هيمن، أحد أبرز المصورين الفوتوغرافيين في مصر، كسفير للتصوير بالهواتف المحمولة لدى vivo لمدة عامين حيث  يأتي هاتف فيفو X300 Pro  بكاميرا تليفوتو ZEISS APO بدقة 200 ميجابكسل، مع مستشعر Ultra-Sensing HPB، وتقنية تثبيت بصري بمعيار CIPA 5.5.

تأتي الكاميرا الرئيسية ZEISS Gimbal-Grade المزودة بمستشعر LYT-828 لتقريب جودة الصورة إلى ما تراه العين البشرية. وتتيح الكاميرا الأمامية الواسعة ZEISS بدقة 50 ميجابكسل، بعد ترقيتها، بدعم من خوارزمية الجمال الطبيعي الخاصة بـ vivo، كما  يقدم ملحق vivo ZEISS 2.35x Telephoto Extender مرونة تصويرية.

 يوفر وضع Stage Mode 2.0 تجربة شاملة تشمل تسجيل الفيديو بدقة 4K Stage All-in-One والتقاط اللقطات التي تجمد الحركة بدقة عالية كما يتيح وضع Dual-View Stage Video استخدام الكاميرتين الأمامية والخلفية في الوقت نفسه.

كما يأتي هذا الجيل مزودًا بتحسينات  تغطي سيناريوهات متعددة للبورتريه، بما في ذلك ZEISS Natural Portrait لمعالجة درجات لون البشرة، وMulti-Focal HD Portrait لتفاصيل استثنائية، Night Portrait للتعامل  مع ظروف الإضاءة المعقدة، وPortrait Snapshot لتغطية جميع الأطوال البؤرية.

ويقدم هاتف فيفو X300 Pro  خاصية 20x Long-Range Motion Snapshot، بالإضافة إلى وضع Telephoto Flower & Bird Shots، الذي يتميز بتأثير الحلقة العاكسة (mirror-ring effect).

دعم الذكاء الاصطناعي 

بالنسبة للفيديو يقدم الهاتف  تسجيل Dolby Vision بدقة 4K بمعدل 120 إطارًا في الثانية، وكذلك فيديو 10-Bit Log بدقة 4K وبمعدل 120 إطارًا في الثانية عبر كل من الكاميرا الرئيسية وكاميرا التليفوتو وتعمل التحسينات المدعومة بالذكاء الاصطناعي على رفع جودة كل لقطة، حيث يتضمن Imaging AI Assistant أدوات مثل AI One-Shot Multi-Crop، وAI Landscape Master، وخاصية Live Photo Passerby Erase.

