مواصفات هاتفي فيفو V29 5G وV29e 5G بعد إطلاقهما رسميا

أطلقت فيفو هاتفيها الذكيين V29 5G & V29e 5G بتقنية الجيل الخامس رسميًا ولذلك نقدم خلال السطور التالية مواصفات هاتفى فيفو الجديدين.

مواصفات فيفو V29

ويأتى هاتف فيفو V29 بتقنية الجيل الخامس وتقنية الجسيمات المغناطيسية ثلاثية الأبعاد (Innovative 3D Magnetic Particle) لإصدار Peak Blue وتقنية Fluorite AG Glass لإصدار Noble Black، كما تأتى شاشة الجهاز منحنية ثلاثية الأبعاد بمعدل تحديث 120 هرتز.

كما تأتي الهاتف بكاميرا عالية الدقة بدقة 50 ميجابكسل (تركيز بؤري تلقائي) إلى جانب تقنيتي الصور الشخصية ذات التركيز البؤري التلقائي (AF Group Selfie) ومقاطع الفيديو الجماعية الفائقة (Super Group Video) التي تمكن من التقاط صور شخصية جماعية وتسجيل مقاطع فيديو عالية الجودة.

Advertisements

وتوفر الكاميرا التي تأتي بمثبت الصورة البصري (OIS) فائق الاستشعار ودقة 50 ميجابكسل، إلى جانب الكاميرا ذات الزاوية الواسعة جدًا بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا أحادية اللون بدقة 2 ميجابكسل، فيما يوفر الهاتف الذكي أداة تصميم إضاءة مخصصة عبر البورتريه المتوهج الذكي (Smart Aura Light Portrait)، في الأماكن منخفضة الإضاءة، كما يعمل على ضبط درجة اللون بذكاء، علاوة على تحويل الصور ذات الإضاءة غير المتساوية إلى صور شخصية مشرقة. وتعمل هذه الخاصية على تنسيق درجة لون الوجه مع الضوء المحيط، مما ينتج عنه مزيجًا فنيًا للصور الشخصية مع البيئة المحيطة.

ويأتي هاتف فيفو V29 بأوضاع كاميرا جذابة مثل وضع التصوير القمري الفائق (Supermoon)، ووضع تصوير الأطعمة (Food).

ويعمل هاتف V29 بتقنية الجيل الخامس بمعالج Qualcomm Snapdragon 778G مع شاحن فائق السرعة FlashCharge بقدرة 80 واط بطارية 4600 مللي أمبير مع ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) الكبيرة تبلغ سعتها 12 جيجابايت + 8 جيجابايت ذاكرة وصول عشوائي موسعة، مع ذاكرة قراءة فقط (ROM) بسعة 256 جيجابايت.

مواصفات هاتف فيفو V29e

بينما يأتي هاتف V29e بتقنية الجيل الخامس مع كاميرا بدقة 64 ميجابكسل مزودة بمثبت الصورة البصري (OIS) فائق الاستشعار، مما يضمن التقاط صور تامة الثبات والسلاسة والوضوح، علاوة على الكاميرا ذات الزاوية فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، وتأتي الكاميرا عالية الدقة بدقة 50 ميجابكسل مع مجال رؤية يبلغ 92 درجة.

ويتسم الهاتف بتقنية الصور الشخصية الجماعية ذات التركيز البؤري التلقائي (AF Group Selfie) بدقة 50 ميجابكسل، وتقنية البورتريه المتوهج الذكي (Smart Aura Light Portrait)، والتي تسهل التقاط صور شخصية احترافية من خلال الضبط الذكي لدرجة اللون والإضاءة. كما يوفر الجهاز مجموعة من الأوضاع الإضافية، بما في ذلك وضع الصورة الاحترافية 2x، وأداة إنشاء تدوينات الفيديو (Vlog Movie Creator)، ووضع التصوير القمري الفائق (Supermoon)، ووضع التصوير الليلي الفائق (Super Night).

وتأتى شاشة الهاتف أموليد (AMOLED) بمعدل تحديد 120 هرتز ويتوفر الهاتف بلونين Rose Gold وForest Black مع معالج Qualcomm Snapdragon 695 مع تقنية الجيل الخامس وبذاكرة وصول عشوائي بحجم 8 جيجابايت + 8 جيجابايت ذاكرة وصول عشوائي موسعة، ومساحة تخزين داخلية واسعة تبلغ 256 جيجابايت، وتقنية الشحن فائق السرعة (FlashCharge) بقدرة 44 وبطارية بسعة 4800 مللي أمبير/الساعة.

يذكر ان الهاتفين يتم تصنيعهما محليا في مصر بمصنع vivo بالعاشر من رمضان تماشيًا مع المبادرة الرئاسية "مصر تصنع الإلكترونيات" التي تستهدف توطين صناعة الإلكترونيات وجعلها أحد أكبر الدعائم لنمو الاقتصاد المصري.