الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

مواصفات هاتف فيفو vivo V60 بعد الكشف عنه رسميا

هاتف فيفو،فيتو
هاتف فيفو،فيتو

 كشفت فيفو عن  الهاتف الجديد  vivo V60 في السوق المحلي الذي يأتي بمعالج Snapdragon 7 Gen 4 بدقة تصنيع 4 نانومتر وخلال السطور التالية نستعرض مواصفات هاتف فيفو الجديد.

مواصفات هاتف فيفو 

يأتي هاتف فيفو vivo V60 بشاشة، AMOLED منحني رباعي الأبعاد بحجم حوالي 6.77 إنش، وبدقة ~1.5K (2392×1080)، مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز وسطوع يصل إلى 5000 nits.

كما يعتمد الهاتف على معالج Snapdragon 7 Gen 4 بدقة تصنيع 4 نانومتر، ما يوفر أداءً سريعًا وكفاءة عالية في استهلاك الطاقة، مدعومًا بـ LPDDR4x RAM حتى 16 جيجابايت وسعة تخزين داخلية تصل إلى 512 جيجابايت (UFS 2.2)، مما يتيح للمستخدمين إنجاز مهام متعددة وتشغيل تطبيقات وألعاب متقدمة بسهولة وسلاسة.

كما تم تزويد الهاتف  بعدسة Super Telephoto ZEISS بتصميم بيريسكوب متطور، مدعومة بمستشعر Sony IMX882 وفتحة f/2.65، ما يضمن صور عالية الدقة والوضوح حتى في الإضاءة المنخفضة مع خاصية Telephoto Stage Portrait حتى 10× مما يحافظ على أدق التفاصيل وألوان البشرة بشكل طبيعي واكد إسلام آدم، مدير العلامة التجارية لشركة vivo مصر على  انضمام  محمد حماقي إلى عائلة vivo كسفير رسمي للعلامة التجارية في مصر مما   يجسد الرؤية  في التواصل مع مختلف شرائح الجمهور المصري، حيث يأتي هذا التعاون كجزء من استراتيجية  للتوسع في السوق المصري، وتعزيز ارتباط المستهلكين بالعلامة التجارية.

تقنيات الذكاء الاصطناعي 

مواصفات وسعر هاتف فيفو Vivo X Fold 5

آبل توقف بيع آيفون 15 و16 برو وتحرق أسعارهم لصالح إصدارات آيفون 17

يأتي الهاتف بتقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة مثل AI Aura Light 2.0 التي تمنح الصور إضاءة أكثر طبيعية وتوازنًا، إلى جانب خاصية AI Erase 3.0 التي تتيح إزالة العناصر غير المرغوبة من الصور بلمسة واحدة، وخاصية AI Magic Move.

كما يأتي هاتف فيفو بخاصية ZEISS Multifocal Portrait التي تسمح باستخدام خمسة أطوال بؤرية كلاسيكية ( 23mm، 35mm، 50mm، 85mm، 100mm)، مما يمنح المستخدم إمكانيات متعددة لالتقاط صور غنية بالتفاصيل من زوايا مختلفة. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

فيفو vivo V60 مواصفات هاتف فيفو هاتف فيفو الهاتف الجديد

مواد متعلقة

طريقة حل مشكلة اختفاء رسائل تنبيهات التطبيقات بهواتف أندرويد

مواصفات أوبو Oppo Reno 14 بعد إطلاقه رسميا

سعر ومواصفات هاتف ريلمي Realme GT7 Pro

مواصفات هاتف ريلمي Realme 14 pro lite

الأكثر قراءة

موعد إعلان نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة 2025 (خاص)

مدبولي: زيادة أسعار الوقود في أكتوبر هي الأخيرة.. وآلية جديدة للتسعير

مدبولي: لا إملاءات من صندوق النقد، والمراجعة تأجلت حفاظًا على المصلحة العليا للدولة

مدبولي يجيب عن السؤال الأخطر، ماذا لو دفع الاحتلال الفلسطينيين للحدود المصرية؟

بعد تصريحات مدبولي عن ضريبة الملاهي، جمال العدل: الدول حوالينا بتدعم الفنون

رسميا الأهلي يعلن إصابة إمام عاشور بفيروس كبدي A

الأهلي يكشف مدة غياب زيزو وموقفه من مباراة القمة أمام الزمالك

تراجع سعر صرف الدولار في "المركزي" والبنوك المصرية (آخر تحديث)

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء

تعرف على أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم

أسعار الخضار اليوم، الطماطم تواصل ارتفاعها وقفزة في البامية وانخفاض الليمون

مد مهلة استلام شقق فالي تاورز بمدينة حدائق أكتوبر، اعرف الموعد الجديد

المزيد

انفوجراف

مخالفات أدت إلى إغلاق دار "زهرة مصر" (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسباب عدم استجابة الدعاء .. تعرف عليها

ما حكم تزييف الصور باستخدام الذكاء الاصطناعي؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

من قصص القرآن الكريم، موسى يدعو ربه بهذا الطلب قبل المواجهة مع فرعون

المزيد
الجريدة الرسمية
ads