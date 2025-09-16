مواصفات هاتف فيفو vivo V60 بعد الكشف عنه رسميا

كشفت فيفو عن الهاتف الجديد vivo V60 في السوق المحلي الذي يأتي بمعالج Snapdragon 7 Gen 4 بدقة تصنيع 4 نانومتر وخلال السطور التالية نستعرض مواصفات هاتف فيفو الجديد.

مواصفات هاتف فيفو

يأتي هاتف فيفو vivo V60 بشاشة، AMOLED منحني رباعي الأبعاد بحجم حوالي 6.77 إنش، وبدقة ~1.5K (2392×1080)، مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز وسطوع يصل إلى 5000 nits.

كما يعتمد الهاتف على معالج Snapdragon 7 Gen 4 بدقة تصنيع 4 نانومتر، ما يوفر أداءً سريعًا وكفاءة عالية في استهلاك الطاقة، مدعومًا بـ LPDDR4x RAM حتى 16 جيجابايت وسعة تخزين داخلية تصل إلى 512 جيجابايت (UFS 2.2)، مما يتيح للمستخدمين إنجاز مهام متعددة وتشغيل تطبيقات وألعاب متقدمة بسهولة وسلاسة.

كما تم تزويد الهاتف بعدسة Super Telephoto ZEISS بتصميم بيريسكوب متطور، مدعومة بمستشعر Sony IMX882 وفتحة f/2.65، ما يضمن صور عالية الدقة والوضوح حتى في الإضاءة المنخفضة مع خاصية Telephoto Stage Portrait حتى 10× مما يحافظ على أدق التفاصيل وألوان البشرة بشكل طبيعي واكد إسلام آدم، مدير العلامة التجارية لشركة vivo مصر على انضمام محمد حماقي إلى عائلة vivo كسفير رسمي للعلامة التجارية في مصر مما يجسد الرؤية في التواصل مع مختلف شرائح الجمهور المصري، حيث يأتي هذا التعاون كجزء من استراتيجية للتوسع في السوق المصري، وتعزيز ارتباط المستهلكين بالعلامة التجارية.

تقنيات الذكاء الاصطناعي

يأتي الهاتف بتقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة مثل AI Aura Light 2.0 التي تمنح الصور إضاءة أكثر طبيعية وتوازنًا، إلى جانب خاصية AI Erase 3.0 التي تتيح إزالة العناصر غير المرغوبة من الصور بلمسة واحدة، وخاصية AI Magic Move.

كما يأتي هاتف فيفو بخاصية ZEISS Multifocal Portrait التي تسمح باستخدام خمسة أطوال بؤرية كلاسيكية ( 23mm، 35mm، 50mm، 85mm، 100mm)، مما يمنح المستخدم إمكانيات متعددة لالتقاط صور غنية بالتفاصيل من زوايا مختلفة.

