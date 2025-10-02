ريلمي تطلق هاتف realme 15 5G Pro بمعالج Snapdragon 7 Gen 4

أطلقت شركة ريلمي العلامة التجارية الأسرع نموًا في سوق الهواتف الذكية على مستوى العالم، سلسلة realme 15 في السوق المصري، وذلك خلال فعالية احتفالية ضخمة أقيمت في سيزونز كانتري كلوب وشهد الحدث حضورًا مميزًا من عشاق التكنولوجيا، والإعلاميين والنجوم الشباب.

تقديم تجربة تفاعلية

وأقيم الحفل في أجواء مبهجة، استعرضت فيها ريلمي أحدث التقنيات والمميزات المتطورة التي تقدمها هذه السلسلة الجديدة.

وحرصت الشركة على تقديم تجربة تفاعلية تتيح للحضور استكشاف الإمكانيات المبتكرة لسلسلة realme 15 وتضمنت الفعالية عروضًا تقديمية مبهرة سلطت الضوء على التصميم الأنيق، والأداء القوي، والمميزات التي تجمع بين التكنولوجيا الحديثة ومتطلبات المستخدم العصري، وشهد الحدث فقرات ترفيهية أضافت طابعًا احتفاليًا مميزًا.



خلال الفعالية، كشفت ريلمي عن هاتفين جديدين، هاتف realme 15 5G Pro وrealme 15 5G واللذين يقدمان مجموعة من المواصفات القوية التى تجعلهم من أبرز الهواتف في فئتهم.

ويأتى هاتفrealme 15 5G Pro بمعالج Snapdragon 7 Gen 4، وبطارية عملاقة بسعة 7000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 80 واط، مما يوفر عمر تشغيل طويل مع إمكانية إعادة الشحن في وقت قياسي.



ويأتي الهاتف بشاشة 4D Curved AMOLED 6.8 بوصة، بدقة K1.5 ومعدل تحديث يبلغ 144 هرتز وسطوع يصل إلى 6500 نت، لتمنح المستخدم تجربة مشاهدة غامرة بألوان زاهية وتفاصيل دقيقة.وتم تزويد الهاتف بنظام تبريد متطور VC7000 يحافظ على استقرار الحرارة. أما التصميم الخارجي، فقد جاء الهاتف بغطاء خلفي أنيق من قطعة واحدة مع حماية Gorilla Glass، ويتوفر بلونين مميزين هما الفضي المتدفق والأخضر المخملي.



أما هاتفrealme 15 5G، فقد جاء بتجهيزات قوية تجعله من أبرز الخيارات في فئة الهواتف المتوسطة. ويتميّز بكاميرا رئيسية عالية الدقة مزودة بمستشعر Sony IMX882، إلى جانب عدسة بزاوية واسعة بدقة 8 ميجابكسل. كما يدعم تصوير الفيديو بجودة 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية، مما يوفر تجربة تصوير رائعة واحترافية للمستخدمين.



ويعتمد الهاتف على معالج Dimensity 7300+｜740K لتقديم أداء سريع وفعال، مدعوم ببطارية بسعة 6500 مللي أمبير مع شحن سريع بقدرة 45 واط لضمان الاستخدام اليومي المريح.



ويأتي الهاتف بشاشة AMOLED بقياس 6.77 بوصة، مع معدل تحديث يبلغ 144 هرتز وسطوع يصل إلى 4500 نت، مما يوفر تجربة مشاهدة سلسة. ويتوفر هاتف realme 15 5G بلونين أنيقين: الوردي الحريري والتيتانيوم الراقي، ويتميز بتصميم خلفي مدمج من قطعة واحدة يمنح الهاتف مظهرًا عصريًا وانسيابيًا.



ويجمع الهاتفان بين التكنولوجيا المتطورة، من خلال ميزة مبتكرة هي AI Edit Genie، والتي تُطرح لأول مرة في هذه الفئة. وتتيح هذه الأداة الذكية للمستخدم تعديل الصور بسهولة فائقة باستخدام الأوامر الصوتية أو النصية، مع إمكانية إضافة أو إزالة عناصر أو أشخاص من الصور بدقة وواقعية عالية، مما يمنح تجربة تحرير احترافية في متناول اليد.

الاسعار الرسمية الهواتف

وكشفت ريلمي عن الأسعار الرسمية لهواتفها الجديدة في السوق المصري، بأسعار تنافسية تلبي احتياجات مختلف فئات المستخدمين، حيث يأتي هاتف realme 15 5G Pro بسعر 26,999 جنيه مصري، بينما يتوفر هاتف realme 15 5G بسعر 19,999 جنيه مصري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.