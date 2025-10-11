مواصفات هاتف أوبو OPPO A6 Pro 5G بعد إطلاقه رسميا

أطلقت أوبو رسميا الهاتف الجديد OPPO A6 Pro 5G والمزود ببطارية سعة 7000 مللى أمبير.

وخلال السطور التالية نستعرض مواصفات هاتف أوبو الجديد:

مواصفات هاتف أوبو

يأتي هاتف أوبو OPPO A6 Pro 5G ببطارية ضخمة بسعة7,000 مللي أمبير، بزيادة 20% مقارنة بالجيل السابق، وهو ما يضمن عمرًا افتراضيًا يتجاوز خمس سنوات من الاستخدام المعتاد مع تقنية الشحن السريع SUPERVOOCTM بقوة 80 واط والتى يمكن من خلالها شحن الهاتف بالكامل في غضون 60 دقيقة ما يتيح للمستخدمين استعادة طاقة البطارية بسرعة فائقة.

كما يدعم الهاتف خاصية الشحن العكسي السلكي OTG، مما يتيح استخدامه كجهاز باور بانك متنقل لشحن أجهزة أخرى مثل سماعات الأذن، والساعات الذكية، والأجهزة اللوحية عند الحاجة.

ويأتي الهاتف الجديد بتقنية AI LinkBoost 3.0 التي تعمل على تحديد واختيار أقوى شبكة متاحة تلقائيًا، لضمان سرعة تحميل عالية، وسلاسة البث المباشر، واستقرار المكالمات حتى في الأماكن المزدحمة أو ضعيفة الإشارة.

كما تم تعزيز الهاتف بنظام التبريد SuperCool VC الذي يعتمد على غرفة بخار وطبقة من الجرافيت لتبديد الحرارة بكفاءة أثناء الاستخدام المكثف أو جلسات الألعاب الطويلة، كما تعمل خاصية AI Game Antenna على تعزيز استقبال الإشارة عند استخدام الهاتف بالوضع الأفقي، مما يقلل من التأخير ويضمن أداءً أكثر ثابتًا بينما تساعد أنظمة التبريد المتطورة على خفض حرارة سطح الهاتف، مما يمنح اللاعبين راحة أكبر لليدين، وتركيزًا أعلى حتى في أوقات اللعب المكثف.

ويأتي هاتف أوبو OPPO A6 Pro 5G بشاشةAMOLED قياس6.57 بوصة، مع معدل تحديث بتردد 120 هرتز لضمان عرض مرن ط دون ضبابية، وتوفر الشاشة سطوعًا عاليًا يتيح الرؤية بوضوح حتى تحت أشعة الشمس المباشرة، كما يعمل الهاتف بنظام التشغيل ColorOS 15 من OPPO.

كما يأتى الهاتف بمعيار IP69 لمقاومة المياة والغبار، مع تصميم بمعايير عالية لمقاومة الصدمات والعوامل الخارجية فمن الخارج، ويحتوي الهاتف على زجاج قوى مقاوم للخدوش والصدمات لحماية الشاشة، بينما يحمي الإطار المعدني الداخلي المكونات الأساسية للهاتف حتى بعد اجتياز اختبارات الانحناء والضغط الصارمة مع تصميم نحيف وخفيف الوزن معدني الملمس وحواف فائقة النحافة حول الشاشة.

لون الهاتف الجديد

يتوفر هاتف OPPO A6 Pro بذاكرة 8 جيجابايت وسعة تخزين 256 جيجابايت، مع دعم كامل لشبكات 4G و5G، ويأتي بلونين هما الأزرق والأحمر، حيث أكدت رغدة عامر، مديرة العلاقات العامة في OPPO مصر، أن الهاتف يأتي انطلاقًا من اعتزاز اوبو بتصنيعه في منشآتها الإنتاجية بمصر، مما يؤكد الالتزام بدعم السوق المحلي وتعزيز الابتكار.

