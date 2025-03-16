مواصفات هاتف فيفو vivo v50 بعد إطلاقه رسميا

أطلقت فيفو رسميا هاتف vivo V50، الذى يأتى بـ ZEISS Professional Portrait وبطارية BlueVolt بسعة 6000 مللي أمبير مع شحن فائق السرعة بقوة 90 واط وخلال السطور التالية نستعرض مواصفات هاتف فيفو الجديد.

مواصفات هاتف فيفو

يأتى هاتف فيفو الجديد ينظام التصوير المشترك مع ZEISS، كهاتف بورتريه حيث تأتي الكاميرا الخلفية الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل ZEISS OIS بدقة 50 ميجابكسل بمستشعر كبير بحجم 1/1.55 بوصة، مما يعزز القدرة على التقاط الضوء حتى في أصعب ظروف الإضاءة.

كما تعزز تقنية VCS Camera-Bionic Spectrum من vivo جودة الصور عبر محاكاة العين البشرية لإنتاج ألوان نقية وأكثر واقعية ويوفر التصميم المستقل لنظام التثبيت مع CIPA 4.0 DSLR-Level Stabilization[4] ثباتًا يُقلل من التشويش الناتج عن الاهتزاز، مما يسمح بالتقاط صور ليلية واضحة.

يأتى هاتف V50 بالجيل الجديد من تقنية الإضاءة الافتراضية AI Aura Light Portrait 2.0، التي تعتمد على خوارزميات الذكاء الاصطناعي وإضاءة فائقة النعومة (143 ضعفًا)، لتوفير إضاءة متعددة الزوايا بجودة الاستوديو. ويضيف الهاتف نمطي إضاءة سينمائية جديدين هما إضاءة Rembrandt التي تخلق تأثيرًا ثلاثي الأبعاد بإضاءة جانبية ناعمة، وإضاءة Butterfly.

يوفر V50 تجربة ZEISS Multifocal Portrait مع أطوال بؤرية 23 مم، و35 مم، و50 مم، مصحوبة بسبعة أنماط من تأثيرات ZEISS Style Bokeh، بما في ذلك Biotar، B-Speed، Distagon، Sonnar، Planar، Cine-Flare، وCinematic.

كما يأتي V50 بكاميرا أمامية بدقة 50 ميجابكسل مع عدسة 92°ذات تركيز تلقائي بزاوية واسعة بدعم من تقنية AI 3D Studio Lighting 2.0، تضمن الكاميرا وضوحًا استثنائيًا وتشويشًا ضئيلًا حتى في الإضاءة الخلفية. وتكتمل هذه المزايا بكاميرا خلفية فائقة الاتساع بزاوية 119° مما يسهل التقاط المجموعات الكبيرة والمناظر الواسعة.

يمكن تسجيل كل لحظة بدقة 4K فائقة الوضوح ويوفر AI Image Studio مجموعة من أدوات التصوير المتقدمة، بما في ذلك AI Photo Enhance وAI Erase 2.0، الذي يتيح إزالة الأشخاص غير المرغوب فيهم من الصورة بنقرة واحدة باستخدام الذكاء الاصطناعي. أما Film Camera Mode، فيضيف لمسة كلاسيكية من خلال محاكاة ملمس وأجواء التصوير الفوتوغرافي التقليدي.

ومع خاصية Live Photo، يمكن للمستخدمين التقاط اللحظات الحيوية بإطارات أنيقة متكيفة مع الألوان وخاصية ZEISS Border Watermark حيث قال إسلام آدم، مدير قطاع التسويق لفيفو مصر ركزت سلسلة V من vivo على تمكين المستخدمين من توثيق اللحظات الثمينة في حياتهم. ومع V50، نأخذ خطوة جديدة نحو مستقبل التصوير عبر الهواتف الذكية.

يأتى هاتف فيفو بشاشة Ultra Slim 4D Infinity Curved وتضيف الحواف شبه غير المرئية مظهرًا سلسًا يعزز تجربة البث والألعاب ومدعومًا بتقنية slim stacking وببطارية BlueVolt بسعة 6000 مللي أمبير النموذجية يوفر الانحناء الذهبي بزاوية °41 والإطار المركزي الانسيابي قبضة مريحة في الوضعين العمودي والأفقي وتعمل تقنية anti-mistouch المتقدمة من vivo على تقليل اللمسات العرضية، مما يجعل الجهاز مناسبا لجلسات اللعب المكثفة التي تتطلب تحكمًا قويًا.

يأتى هاتفةV50 بألوان Starry Blue وSatin Black وMist Purple.

تم دمج بطارية BlueVolt الضخمة بسعة 6000 مللي أمبير النموذجية في هيكل فائق النحافة وتشمل التقنيات الجيل الثاني من الأنود المصنوع من السيليكون والكربون، إلى جانب تقنية التغليف الخاصة بـ vivo مع تقنية الشحن فائق السرعة FlashCharge بقوة 90 واط، يمكن لـ V50 توفير ما يصل إلى 6 ساعات من وقت التحدث بعد 10 دقائق فقط من الشحن بدءًا من 1%.

كما يعمل AI Sleep Mode على تقليل استهلاك الطاقة أثناء الليل، بينما يقوم Smart Charging Engine بالتكيف بذكاء مع عادات المستخدم، مما يحافظ على عمر البطارية لفترات طويلة.

يأتى هاتف V50 بمعالج Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 Mobile Platform مع زيادة بنسبة 15% في أداء وحدة المعالجة المركزية (CPU)وتحسن بنسبة 50% في قوة معالج الرسوميات وتضمن وحدة AI Neural Network ومعالج ISP تشغيل التطبيقات بسلاسة، وتحسين الرسوميات في الألعاب.

معيار مقاومة الماء والغبار

كما تم تصميم النظام ليقدم تجربة أداء سلسة لمدة تصل إلى 60 شهرًا وياتى ب 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) وإمكانية التوسيع حتى 12 جيجابايت إضافية حيث، يمكن للهاتف تشغيل أكثر من 40 تطبيقًا في الوقت نفسه كما يضمن الإدارة الذكية للمساحة الخاملة كما يتسم بمقاومة الماء والغبار وفقًا لمعياري IP68 وIP69.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.