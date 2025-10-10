الجمعة 10 أكتوبر 2025
اقتصاد

مواصفات نسخة Game of Thrones لهاتف ريلمي realme 15 Pro 5G

الهاتف الجديد، فيتو
الهاتف الجديد، فيتو

 كشفت ريلمي عن إطلاق الإصدار المحدود من نسخة Game of Thrones لهاتف ريلمي realme 15 Pro 5G بالتعاون مع Warner Bros Discovery Global Consumer  Products.

و خلال السطور التالية نستعرض مواصفات هاتف ريلمي الجديد:

مواصفات هاتف ريلمي 

 يأتي هاتف realme 15 Pro Game of Thrones  بواجهات استخدام مخصصة مستوحاة من عائلة ستارك وعائلة تارجارين، حيث تم تصميم الواجهة لتمنح المستخدم تجربة بصرية سينمائية، يجمع بين تصميم جريء، وسرد أيقوني مستوحى من عالم   Game of Thrones، وأداء  الفئة العليا.

 

يأتي هذا الإصدار بتقنية تغير اللون Dragon Fire، وهي الأولى من نوعها على مستوى العالم.

فعند وضع الهاتف في ماء بدرجة حرارة 44 مئوية، يتغير لون الغطاء الخلفي من الأسود إلى الأحمر، في مشهد  يجسد نار التنانين.

ويأتي هاتف realme 15 Pro  داخل علبة إصدار خاص محدود مستوحاة من صندوق بيض التنانين الخشبي الخاص بـ Daenerys، مزينة بخريطة تفصيلية  لعالم Westeros.

وبداخل العلبة، سيجد المستخدم حاملًا للهاتف على شكل العرش الحديدي، ورسائل بردية غامضة، ودبوس "يد الملك"، إلى جانب مجموعة حصرية من البطاقات والملصقات. 

الكشف رسميا عن الهاتف 

ريلمي تطلق هاتف realme 15 5G Pro بمعالج Snapdragon 7 Gen 4

مواصفات هاتف ريلمي Realme 12 4G

يذكر أنه تم الكشف عن الهاتف في 8 أكتوبر خلال فعالية خاصة  في Game of Thrones Studio Tour - Linen Mills Studios في مدينة باندريدج بأيرلندا الشمالية، أحد مواقع التصوير الأصلية للمسلسل حيث قال تشيس شو، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للتسويق في ريلمي: “متحمسون  للتعاون مع Warner Bros. Discovery Global Consumer Products لتقديم تجربة تجمع عالم Game of Thrones الأيقوني مع هاتف مصمم خصيصًا ليتفاعل مع روح الشباب”. 

