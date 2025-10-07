مواصفات هاتف فيفو Vivo V60 Lite، بعد إطلاقه رسميا

أطلقت فيفو رسميا الهاتف الجديد Vivo V60 Lite، والذى يأتي بتقنية AI Aura Light Portrait، وإمكانيات تصوير مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وخلال السطور التالية نستعرض مواصفات هاتف فيفو الجديد.

مواصفات هاتف فيفو

يأتى هاتف فيفو V60 Lite بمعالج MediaTek Dimensity 7360-Turbo 5G في نسخة الجيل الخامس، بينما تعتمد نسخة الجيل الرابع على معالج Snapdragon 685، أما شاشة الهاتف فتأتي من نوع AMOLED بقياس 6.77 بوصة مع معدل تحديث 120 هرتز ونسبة شاشة إلى هيكل الهاتف تبلغ 94.2% كما تدعم الشاشة مكبرات صوت مزدوجة Dual Stereo Speakers توفر مستوى صوت أعلى بنسبة 400%.

يحتوي الهاتف على بطارية بسعة 6500 مللي أمبير (BlueVolt) تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 90 واط، حيث يمكن شحنها من 1% إلى 100% خلال 52 دقيقة فقط في نسخة 5G، و55 دقيقة في نسخة 4G.



وقد تم تصميم البطارية للحفاظ على كفاءتها لمدة تصل إلى 5 سنوات. كما يأتي الجهاز بمعيار حماية IP65 لمقاومة الغبار والماء، إلى جانب خواص عملية مثل خاصية إزالة الماء أو الغبار بلمسة واحدة، وإمكانية التحكم باللمس حتى مع اليد المبتلة أو الدهنية لراحة أكبر في الاستخدام.

يأتى هاتف فيفو V60 Lite بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل من Sony، وكاميرا واسعة الزاوية بدقة 8 ميجابكسل بزاوية عرض 120، إلى جانب كاميرا أمامية "سيلفي" عالية الدقة بدقة 32 ميجابكسل مدعومة بالجيل الثالث من تقنية AI Aura Light Portrait.

تعمل هذه التقنية على مضاعفة شدة الإضاءة وزيادة مساحتها بما يصل إلى 4.2 مرة، مع توفير ضوء أكثر نعومة بمقدار 73 مرة مقارنة بالفلاش التقليدي كما تأتي مدعومة بميزة التحكم الذكي في الإضاءة (Smart Lighting Control) التي تقوم بضبط حرارة الألوان تلقائيًا لتتوافق مع الإضاءة المحيطة، مما يحافظ على توازن وواقعية ألوان البشرة.

يأتي الهاتف مزودا بتقنيات مثل Master Portrait Style Bokeh وخوارزمية AI Master HD، إضافة إلى إمكانية تصوير الفيديو بدقة 4K عبر الكاميرتين الأمامية والخلفية.

كما يأتي الهاتف بأداة AI Image Studio تخصيص وتوثيق كل تجربة سفر، حيث تتيح نسخة V60 Lite 5G خاصية AI Four-Season Portrait بأربعة أنماط الربيع والصيف والخريف والشتاء حيث أكد إسلام آدم، مدير العلامة التجارية لشركة vivo مصر ان الهاتف يجسد الالتزام بدمج الابتكار في تقنيات التصوير مع تصميم يعكس أسلوب الحياة العصري كما تساهم تقنيات مثل AI Erase 3.0 وAI Enhance في إنتاج لقطات جاهزة للمشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي خلال ثوانٍ معدودة.

كما يدمج الهاتف أدوات ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل Google Gemini، وAI Captions، وAI Note Assist، وAI Transcript Assist، لمساعدة المستخدمين على الترجمة والتلخيص وإدارة المهام بكفاءة أثناء التنقل.

إصدارات هاتف فيفو

يتوفر هاتف فيفو V60 Lite بلونين الأزرق التيتانيوم مع لمسة معدنية، والأسود الكلاسيكي مع تصميم يضم كاميرا شفافة بعدسات مصطفة عموديًا في شكل مدمج ينسجم مع هيكل الجهاز، كما يتسم بشاشة مسطحة رفيعة مع حواف فائقة النحافة ويتوفر إصدار 5G من الهاتف بذاكرة 12 جيجابايت RAM مع إمكانية التوسعة بـ 12 جيجابايت إضافية، إلى جانب سعة تخزين 256 جيجابايت. أما إصدار 4G فيأتي بذاكرة 8 جيجابايت RAM مع توسعة بـ 8 جيجابايت إضافية وسعة تخزين 256 جيجابايت أيضًا.

