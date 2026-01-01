الخميس 01 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية بالزمالك

حريق شقة
حريق شقة
18 حجم الخط

 نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة فى إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية في شارع محمد مظهر بـمنطقة الزمالك بدائرة قسم شرطة قصر النيل، دون وقوع أي إصابات.

 

حريق شقة سكنية بالزمالك

 كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية في شارع محمد مظهر بمنطقة الزمالك بدائرة قسم شرطة قصر النيل، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بسيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الأمتداد لباقى المجاورات وتم عملية إخماد الحريق.

 

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

وفى سياق آخر أصيب شخص بحروق مختلفة إثر نشوب حريق داخل غرفة سكنية أعلى سطح عقار بـمنطقة البساتين، وذلك بسبب انفجار أنبوبة بوتاجاز صغيرة، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

 

انفجار أنبوبة بوتاجاز بالبساتين

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالى بانفجار أنبوبة بوتاجاز داخل غرفة سكنية أعلى سطح عقار بدائرة قسم شرطة البساتين، ودفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بسيارات الإطفاء لمكان الحريق، وانتقلت سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث.

 

وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، وأسفر الحريق عن إصابة شخص وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وكشفت المعاينة الأولية، أنه أثناء قيام المصاب بطهي الطعام على موقد يعمل أنبوبة بوتاجاز صغيرة، حدث تسريب غاز من الأسطوانة أدى إلى تشبع الغرفة بالغاز، وعند إشعال الموقد اشتعلت النيران داخل الغرفة ووقع انفجار تسبب في سقوط أحد جدرانها.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حريق شقة سكنية بالزمالك حريق شقه سكنيه شقة سكنية بالزمالك محمد مظهر منطقة الزمالك قسم شرطة قصر النيل الحماية المدنية بالقاهرة

مواد متعلقة

استدعاء مجري التحريات في ضبط عصابة خطف الهواتف المحمولة بقصر النيل

حبس عصابة خطف الهواتف المحمولة بقصر النيل

نفذوا 10 عمليات، سقوط عصابة خطف الهواتف المحمولة بقصر النيل

حبس شبكة للأعمال المنافية للآداب داخل نادٍ صحي بقصر النيل

القبض على أجنبيتين بتهمة سرقة قطعة ذهبية من داخل محل مصوغات بقصر النيل

الأكثر قراءة

الدوري الإنجليزي، كريستال بالاس يتقدم على فولهام 0/1 في الشوط الأول

الدوري الإنجليزي، ليفربول وليدز يونايتد يتعادلان سلبيًا في الشوط الأول

تعرف على سعر السكر اليوم الخميس

الروص والكب يواصلان الارتفاع، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس 1 يناير 2026

مواعيد مباريات ليفربول في شهر يناير 2026 (إنفوجراف)

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2026 للعاملين بالدولة

كريم عبد العزيز يهنئ جمهوره بالعام الجديد

إزالة 110 أكشاك غير مرخصة بشوارع العاصمة

خدمات

المزيد

سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنك المركزي والبنوك المصرية

تعرف على سعر السكر اليوم الخميس

الروص والكب يواصلان الارتفاع، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس 1 يناير 2026

تعرف على أسعار الخردة في السوق المحلي اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات مانشستر سيتي في شهر يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم عمل وليمة في كل عام شكرًا لله؟ مفتي الجمهورية يجيب

هل يجوز رفع البصر إلى أعلى أثناء الصلاة؟ أمين الفتوى يوضح الحكم الشرعي

هل يجوز المسح على الجورب والشراب في الوضوء؟..أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads