ترامب يوجه تحذيرًا لـ السلطات الإيرانية: إياكم وقتل المتظاهرين

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحذيرًا شديد اللهجة وسط الاحتجاجات المستمرة في إيران، قائلا إن الولايات المتحدة “ستتدخل لإنقاذ المتظاهرين السلميين إذا قامت إيران بقتلهم”.

وكتب ترامب في منشور على حسابه في “تروث سوشيال”: “نحن جاهزون ومستعدون للتنفيذ”.

احتجاجات طهران

وشهدت العاصمة الإيرانية طهران احتجاجات على خلفية الانخفاض الحاد في قيمة العملة المحلية، الريال الإيراني، حيث تجاوز سعر الدولار حاجز 1.4 مليون ريال (أو 140 ألف تومان).

وتوسعت الاحتجاجات التي بدأها تجار في طهران يوم الأحد الماضي رفضًا لغلاء المعيشة والتدهور الاقتصادي، لتشمل شرائح اجتماعية ومناطق أخرى، مسجلة أولى الوفيات في صفوف المتظاهرين.

وأفادت وكالة أنباء “فارس” أمس الخميس بسقوط أول قتيلين مدنيين خلال التظاهرات في مدينة لردغان جنوب البلاد، بعد أن هاجم متظاهرون مباني حكومية بالحجارة، وذكرت أن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابات واعتقالات.

من جهته، أكد محافظ طهران محمد صادق معتمديان أن “الاحتجاج حق قانوني للمواطنين شرط بقائه ضمن الأطر والضوابط القانونية ومعايير الأمن المجتمعي”.

وفي خطوة تهدف إلى تهدئة التوترات، وجّه الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان تعليمات إلى وزير الداخلية إسكندر مؤمني بضرورة الاستماع إلى المطالب المشروعة للمحتجين من خلال حوار مباشر مع ممثليهم.

