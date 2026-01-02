كبدك في خطر، أخصائي يحذر من الكريمات المرطبة للبشرة

18 حجم الخط

تعاني معظم الفتيات من جفاف البشرة خاصة بشرة اليدين حيث قد تحدث تشققات تصل إلى التهابات ومهما تم استخدام كريمات مركبة تتكرر الالتهابات والتشققات.

وتحرص بعض الفتيات على استخدام المرطبات الطبيعية والكريمات يوميًّا للتخلص من جفاف اليدين والتشققات حفاظًا على جمالهم.

مخاطر الكريمات المرطبة على الصحة

ويقول الدكتور عماد سلامة أخصائي التغذية العلاجية، إن أغلب الفتيات تستخدم كريمات من طلبة تأتي بنتائج مؤقتة ثم يعود جفاف البشرة مرة أخرى وأكثر من قبل، وفى الشتاء يزداد جفاف اليدين بسبب برودة الطقس وشدة الهواء وقلة الشمس ما ينتج عنه جفاف الجلد والتشققات والحكة والاحمرار،ومهما تم وضع كريمات يعود الجفاف مرة أخرى.

وأضاف سلامة، أن السبب يرجع الكريم المرطب ليس مجرد كريم موضعى تمتصه البشرة بل يخترق الجلد ويدخل إلى الدم ومن ثم إلى الكبد وللأسف كثير من منتجات العناية مصنعة من مشتقات البترول مثل الزيت المعدني الذي يسحب فيتامينات مهمة جدا من الجسم،وهى A – D – E – K، ماينتج عنه حدوث جفاف أكثر للبشرة وتشققات وحكة واحمرار وشكل الجلد يصبح أكبر من سنة، لذا يجب استخدام كريمات طبيعية وآمنة بنسبة 100% حفاظا على صحة الكبد الجسم والجلد.

الكريمات المرطبة

مخاطر تعرض اليدين باستمرار إلى الماء والصابون

وتابع، كما أن التعرض لمياة الصنبور باستمرار يعرض الجلد إلى الكلور والفلورايد لأنها مواد موجودة في مياه الشرب وهي قاسية على البشرة والجلد بشكل عام ومع غسل اليدين على مظهر اليوم الجلد يستسلم ويتكسر مع الوقت، كما أن المياه والمواد الكيميائية والصابون باستمرار يقتل الفطريات النافعة على البشرة التي تحمي الجلد وتساعد المناعة وتمنع نمو الفطريات والبكتيريا الضارة.

وأوضح الدكتور عماد سلامة أخصائي التغذية العلاجية، أنه لحماية الجلد وتجنب جفاف اليدين يجب تقليل التعرض للماء والمواد الكيميائية والكريمات مجهولة المصدر ومصادر مشتقات البترول، مع تقليل الدقيق الأبيض والزيوت النباتية والسكر، واتباع نظام الصيام المتقطع، للحفاظ على صحة الجلد ونعومته.

وصفة طبيعية لعلاج تشققات الجلد فى الشتاء

وأضاف اخصائي التغذية العلاجية، أن هناك وصفة طبيعية فعالة لترطيب اليدين وإعادة الفيتامينات المفقودة، وهى عبارة عن:

المكونات:

صفار بيضة

ملعقة عسل خام

2 ملعقة زيت زيتون بكر ممتاز

الطريقة:-

نخلط المكونات معًا جيدًا حتى يتجانسوا.

ثم ندهن اليدين بالخليط وننتظر مدة 20 دقيقة أو حتى تتشرب اليدين الخليط.

ثم نغسل اليدين بعدها بالماء الفاتر.

ونجفف اليدين ونلاحظ الفرق بعدها.

نكرر الوصفة مرتين أسبوعيًّا قبل النوم للحصول على أفضل النتائج.

