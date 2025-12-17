الأربعاء 17 ديسمبر 2025
صحة ومرأة

نصائح لتجنب تشققات اليدين في الشتاء

تشققات اليدين
تشققات اليدين
تعاني الكثير من السيدات والرجال مع حلول فصل الشتاء من مشكلة تشققات اليدين وجفاف الجلد، وهي مشكلة شائعة تنتج عن انخفاض درجات الحرارة، قلة الرطوبة في الجو، وكثرة التعرض للمياه والمنظفات.

ولا تقتصر هذه المشكلة على المظهر الجمالي فقط، بل قد تتطور إلى تشققات مؤلمة ونزيف في بعض الحالات، لذلك من الضروري العناي ببشرة  اليدين.

أسباب تشققات اليدين في الشتاء

وتقول نادية محمد خبيرة التجميل، أن من أسباب تشقق اليدين في الشتاء:-

  • انخفاض الرطوبة في الجو خلال الشتاء.
  • التعرض المستمر للمياه الساخنة.
  • استخدام الصابون والمنظفات القاسية.
  • إهمال ترطيب اليدين بانتظام.
  • التعرض للهواء البارد دون حماية.
  • نقص بعض الفيتامينات مثل فيتامين A وE.
نصائح لتجنب تشققات اليدين فى الشتاء 
نصائح لتجنب تشققات اليدين فى الشتاء 

نصائح لتجنب تشققات اليدين

وأضافت نادية، أن هناك نصائح مهمة لتجنب تشققات اليدين فى الشتاء، منها:-

  • استخدمي كريمات مرطبة غنية بالجلسرين، أو زبدة الشيا، أو زيت اللوز.
  • احرصي على ترطيب اليدين بعد كل غسل مباشرة.
  • يفضل استخدام كريم كثيف قبل النوم لضمان ترطيب عميق طوال الليل.
  • تجنب غسل اليدين بالماء الساخن، لأنه يزيل الزيوت الطبيعية من الجلد.
  • يفضل استخدام الماء الفاتر عند غسل اليدين.
  • جففي اليدين بلطف دون فرك قوي.
  • احرصي على ارتداء قفازات قطنية أو صوفية عند الخروج في الجو البارد.
  • القفازات تحمي الجلد من الهواء الجاف والبرودة الشديدة.
  • ارتدي قفازات مطاطية عند غسل الصحون أو استخدام المنظفات، المنظفات القوية من أهم أسباب جفاف وتشقق اليدين.
  • استخدمي صابون مرطب خالي من الكحول والعطور القوية، والصابون الطبي أو صابون الجلسرين خيار مناسب للبشرة الجافة.
  • قبل النوم، ضعي طبقة سميكة من كريم مرطب أو الفازلين.
  • ارتدي قفازات قطنية طوال الليل لتعزيز امتصاص الترطيب.
  • هذه الطريقة تساعد في علاج التشققات الموجودة ومنع تفاقمها.
  • احرصي على شرب ما لا يقل عن 6 أو 8 أكواب من الماء يوميا حتى في الشتاء.
  • تناولي أطعمة غنية بالفيتامينات مثل فيتامين E وفيتامين A وأوميجا 3، والتغذية الجيدة تساهم في تقوية الجلد ومنع تشققه.
