مرطبات طبيعية لعلاج جفاف اليدين الشديد في الشتاء

تشققات اليدين
تشققات اليدين
جفاف اليدين من أكثر المشكلات الجلدية انتشارا خلال فصل الشتاء، حيث تؤدي برودة الطقس، وكثرة غسل اليدين، واستخدام المنظفات القوية إلى فقدان الجلد لزيوته الطبيعية، مما يسبب التشقق والخشونة وأحيانا الألم.

وتوجد العديد من المرطبات الطبيعية الفعالة التي تساعد على ترطيب اليدين بعمق واستعادة نعومتهما دون الحاجة إلى مستحضرات كيميائية باهظة الثمن.

مرطبات طبيعية لعلاج تشققات اليدين فى الشتاء 

وتقول نادية محمد خبيرة التجميل، أن من أفضل المرطبات الطبيعية لليدين فى الشتاء:-

  • زيت الزيتون، وهو من أقوى المرطبات الطبيعية، حيث يحتوي على فيتامين E ومضادات الأكسدة، فقط دلكي اليدين بملعقة صغيرة من زيت الزيتون الدافئ قبل النوم، وارتدي قفازات قطنية لزيادة الامتصاص، يكرر يوميا للحصول على أفضل نتيجة.
  • زيت جوز الهند، ويتميز بقدرته العالية على ترطيب الجلد وحمايته من التشققات، كما يعالج الجفاف الشديد، ويكون طبقة واقية على الجلد، ومناسب للبشرة الحساسة، ويستخدم ككريم يومي لليدين خاصة بعد الغسيل.
  • زبدة الشيا، من أقوى المرطبات الطبيعية الغنية بالأحماض الدهنية والفيتامينات، تعمل على الترطيب العميق، وعلاج تشققات اليدين، وتجديد خلايا الجلد، توضع كمية صغيرة وتدلك جيدا مرتين يوميا.
  • العسل الطبيعي، وهو مرطب ومضاد للبكتيريا في الوقت نفسه، فقط اخلطي ملعقة عسل مع بضع قطرات من زيت اللوز، وضعي الخليط على اليدين لمدة 15 دقيقة، واشطفي بماء فاتر.
  • جل الصبار، مناسب لليدين المتشققة والمؤلمة، حيث يعمل على تهدئة الالتهابات،وترطيب سريع للبشرة، وعلاج الاحمرار والحكة، يستخدم جل الصبار الطبيعي مرتين يوميا.
  • زيت اللوز الحلو، غني بفيتامين E ويعمل على تنعيم الجلد، يدلك على اليدين بعد الاستحمام مباشرة، يمكن مزجه مع القليل من الجلسرين الطبيعي.
  • اللبن الحليب يحتوي على أحماض طبيعية تساعد على ترطيب وتقشير الجلد بلطف، فقط انقعي يديك في الحليب الدافئ لمدة 10 دقائق، ثم جففي ورطبي بزيت طبيعي.
نصائح لتجنب تشققات اليدين في الشتاء

تنعيم اليدين والحفاظ عليها من الجفاف خلال فصل الخريف

