مصر للطيران للصيانة تجتاز تفتيش الوكالة الأوروبية للسلامة

قام الطيار أحمد عادل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذى لـ الشركة القابضة لمصر للطيران، بجولة تفقدية موسعة شملت عددًا من المواقع التشغيلية الرئيسية التابعة لشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية.

وتهدف الزيارة إلى متابعة سير العمل ميدانيًا، والاطمئنان على كفاءة العمليات الفنية، وتحفيز العاملين على مواصلة جهودهم في تطوير قدرات الشركة الفنية والهندسية.

جولة رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران بشركة الصيانة

وشملت الجولة زيارة مجموعة من الهناجر والورش المتخصصة، من بينها هنجر 7000 وهنجر 8000 المخصصان لعمرة الطائرات الثقيلة والخفيفة، إضافة إلى زيارة مجمع عمرة المحركات الذي يعد أحد أهم المرافق الحيوية على مستوى المنطقة، فضلًا عن ورش إصلاح هياكل الطائرات المجهزة بتقنيات متقدمة وأطقم هندسية عالية التأهيل.

وحظيت الزيارة باستقبال كبير من العاملين الذين عبّروا عن تقديرهم لحرص رئيس الشركة القابضة على متابعة العمل باستمرار وعن قرب.

اجتياز تفتيش الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران

وخلال لقائه بالعاملين، وجّه الطيار أحمد عادل التهنئة للجميع بمناسبة النجاح المتكرر لشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية في اجتياز تفتيش الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران (EASA) الذي جرى مؤخرًا، موكدا أن هذا الإنجاز يعد شهادة دولية تدل على مدى الالتزام بأعلى معايير السلامة والجودة المعتمدة عالميًا، كما يعكس الخبرة الكبيرة والاحترافية التي يتمتع بها المهندسون والفنيون في مختلف التخصّصات.

وتابع عادل إن النجاح في اجتياز تفتيش EASA هو تأكيد على الجهد المتواصل والقدرة التقنية المتميزة للعاملين بالشركة، مؤكدًا أن الصيانة هى الحصن الأول لأمن وسلامة أسطول مصر للطيران وأسطول الشركات المتعاملة معنا، وحث رئيس الشركة القابضة العاملين على الاستمرار في الحفاظ على هذه المكانة، والعمل المستمر على تطوير الأداء بما يضمن ترسيخ دور مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية كأحد أهم المراكز الإقليمية والدولية في مجال صيانة وعمرة الطائرات.

ومن جانبه قال المهندس إبراهيم فتحي رئيس شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية: “سعدنا بهذه الزيارة التي تؤكد دعم ورؤية الشركة القابضة لمستقبل نشاط صيانة وعمرة الطائرات، إن الثقة التي يوليها لنا عملاؤنا محليًا ودوليًا هي نتاج إخلاص فرق العمل وتفانيهم في تطبيق أعلى مستويات الجودة، ونعد بمواصلة تطوير إمكانياتنا البشرية والتقنية لتلبية الطلب المتزايد على خدماتنا والمساهمة الفعالة في تحقيق استراتيجية الشركة القابضة لمصر للطيران”.

