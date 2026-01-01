الخميس 01 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

شاب ينهي حياته شنقا داخل شقته بالوايلي

شاب ينهي حياته شنقا
شاب ينهي حياته شنقا داخل شقته بالوايلي
18 حجم الخط

أقدم شاب على التخلص من حياته بشنق نفسه داخل شقته بـ منطقة الوايلي  بمحافظة القاهرة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
 

العثور على جثة شاب بالوايلي

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شاب مشنوقا داخل شقته بدائرة قسم شرطة الوايلي ، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.


وبالفحص تبين العثور على شاب، معلقا ومشنوقا في سقف غرفة نومه تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

 

وبإجراء التحريات تبين أن المتوفى أقدم على الانتحار، وتبين عدم وجود إصابات ظاهرية، سوى بعض الإصابات حول الرقبة بسبب الحبل المعلق.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تحذير الأزهر من الانتحار

وحذر الأزهر الشريف في وقت سابق من الانتحار مهما تراكمت الهموم والأحزان.

وقال منشور الأزهر: «مهما تراكمَت الشدائد على نفسك، وتراكمت الظلماءُ في طرقك، وشعرت بضيقٍ شديدٍ، وأحسست بأن اليأس تملكك ويأكل بقايا الأمل في روحك؛ أَبشر بفرج الله إليك».

وقال الأزهر الشريف: «احذر من اليأس، فاليأس والقنوط استصغارٌ لسعة رحمة الله عز وجل ومغفرته، وذلك ذنب عظيم، وتضييق لفضاء جوده».

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

العثور على جثة شاب بالوايلي جثة شاب بالوايلي الوايلي منطقة الوايلى قسم شرطة الوايلي

مواد متعلقة

ضبط مكتبة تطبع ملازم دراسية بدون ترخيص بالوايلي

الحماية المدنية تخمد حريقا اندلع بمقلب قمامة بالوايلي

ضبط مدير كيان تعليمي وهمي بالوايلي بتهمة النصب والاستيلاء على أموال المواطنين

تليفزيون ولاب توب و50 ألف جنيه، موعد محاكمة عاطل بتهمة سرقة شقة بالوايلي

الأكثر قراءة

الدوري الإنجليزي، ليفربول وليدز يونايتد يتعادلان سلبيًا في الشوط الأول

الدوري الإنجليزي، كريستال بالاس يتقدم على فولهام 0/1 في الشوط الأول

كريستال بالاس وفولهام يتعادلان 1/1 في الدوري الإنجليزي

الروص والكب يواصلان الارتفاع، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس 1 يناير 2026

تعرف على سعر السكر اليوم الخميس

الإسماعيلي يتعادل مع مودرن سبورت في كأس عاصمة مصر (صور)

إزالة 110 أكشاك غير مرخصة بشوارع العاصمة

ليفربول يسقط في فخ التعادل السلبي مع ليدز يونايتد بالدوري الإنجليزي

خدمات

المزيد

30.48 جنيه، سعر 100 ين ياباني في البنك المركزي اليوم الخميس 1 - 1 - 2026

سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم

سعر طن الألومنيوم في بورصة لندن اليوم الخميس

سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات مانشستر سيتي في شهر يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أدعية قبل صلاة الفجر للفرج وقضاء الحوائج

ما حكم عمل وليمة في كل عام شكرًا لله؟ مفتي الجمهورية يجيب

هل يجوز رفع البصر إلى أعلى أثناء الصلاة؟ أمين الفتوى يوضح الحكم الشرعي

المزيد
الجريدة الرسمية
ads