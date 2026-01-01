شاب ينهي حياته شنقا داخل شقته بالوايلي

18 حجم الخط

أقدم شاب على التخلص من حياته بشنق نفسه داخل شقته بـ منطقة الوايلي بمحافظة القاهرة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.



العثور على جثة شاب بالوايلي

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شاب مشنوقا داخل شقته بدائرة قسم شرطة الوايلي ، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.



وبالفحص تبين العثور على شاب، معلقا ومشنوقا في سقف غرفة نومه تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وبإجراء التحريات تبين أن المتوفى أقدم على الانتحار، وتبين عدم وجود إصابات ظاهرية، سوى بعض الإصابات حول الرقبة بسبب الحبل المعلق.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تحذير الأزهر من الانتحار

وحذر الأزهر الشريف في وقت سابق من الانتحار مهما تراكمت الهموم والأحزان.

وقال منشور الأزهر: «مهما تراكمَت الشدائد على نفسك، وتراكمت الظلماءُ في طرقك، وشعرت بضيقٍ شديدٍ، وأحسست بأن اليأس تملكك ويأكل بقايا الأمل في روحك؛ أَبشر بفرج الله إليك».

وقال الأزهر الشريف: «احذر من اليأس، فاليأس والقنوط استصغارٌ لسعة رحمة الله عز وجل ومغفرته، وذلك ذنب عظيم، وتضييق لفضاء جوده».

