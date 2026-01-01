أخبار الفن اليوم: علي الحجار يكشف لغز اختفاء ياسر عبد الرحمن.. والعوضي ينتهي من تصوير مشاهد الأكشن بمسلسل "علي كلاي"

18 حجم الخط

شهدت الساحة الفنية اليوم الخميس العديد من الأخبار الهامة من أبرزها ما كشفه الفنان علي الحجار عن أسباب اختفاء الموسيقار ياسر عبد الرحمن.

وجاءت أهم الأخبار كالتالي:

فتح الفنان علي الحجار ملف الموسيقار ياسر عبد الرحمن، واصفًا إياه بالمبدع المُغامر صاحب الأدوات الخاصة، الذي لا يخضع لقواعد السوق ولا يلهث خلف الأضواء، بل يتحكم مزاجه الفني في اختياراته وحضوره وغيابه، وهو ما جعله لغزًا فنيًا يثير تساؤلات جمهوره باستمرار.

استعاد الفنان علي الحجار ملامح التكوين الأول لموهبته، مؤكدًا أن الموهبة هبة ربانية، لكن صقلها الحقيقي بدأ داخل المنزل على يد والده الراحل إبراهيم الحجار، الذي لم يكن أبًا فقط، بل أستاذًا صارمًا ومُلهمًا في علوم المقامات ومخارج الحروف.

انتهى الفنان أحمد العوضي من تصوير مشاهد الأكشن، ضمن أحداث مسلسل “علي كلاي”، الذي يشارك به في سباق دراما رمضان المقبل.

يعد آسر ياسين واحدًا من أبرز نجوم جيله في السينما والدراما المصرية، إذ نجح على مدار مشواره الفني في تأكيد قدرته على التنوع وتقديم شخصيات مختلفة، تنقلت بسلاسة بين الدراما الاجتماعية والتشويق والكوميديا، وتميّز آسر بحرصه الدائم على اختيار أدواره بعناية، ما أكسبه ثقة الجمهور والنقاد على حد سواء، ونتج عنه تقديم أعمال تركت بصمة واضحة في السينما والتليفزيون، من بينها مسلسلات وأفلام حققت نجاحًا جماهيريًا وفنيًا لافتًا.



أحيا الفنان ناصيف زيتون حفلًا غنائيًا في أبوظبي احتفالًا برأس السنة، وسط حضور جماهيري كبير، حيث قدّم باقة من أبرز وأقوى أغانيه التي تفاعل معها الجمهور بحماس.

كشف الفنان أحمد سعد سبب عدم إقامة حفل زفاف له ولزوجته علياء بسيوني، مؤكدا أنه يعتبر جميع أوقاته معها بمثابة حفل زفاف.



أشاد المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، بحفل المطربة أنغام في العاصمة الرياض ليلة رأس السنة.

يحل المخرج محمد سامي وزوجته الفنانة مي عمر ضيفين على برنامج الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا على شاشة قناة MBC مصر يوم السبت المقبل.





أحيا سلطان الطرب جورج وسوف ، ليلة رأس السنة في دبي بالإمارات العربية بحفل غنائي مميز وسط حضور جماهيري كبير.





ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.