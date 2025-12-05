الجمعة 05 ديسمبر 2025
ثقافة وفنون

علي الحجار يغني تترات الدراما على المسرح الكبير 8 ديسمبر

على الحجار
على الحجار
تستضيف، دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام حفل مميز للنجم على الحجار فى الثامنة مساء الإثنين 8 ديسمبر الجارى، على المسرح الكبير ويخصص دخله لصالح صندوق تأمين العاملين بالأوبرا .

حفل على الحجار على المسرح الكبير 

وأكد على الحجار إن الحفل الذى يقام على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، يمثل رحلة في عالم تترات الدراما التى إرتبطت بوجدان المشاهد المصري والعربى على مدار عقود، وأضاف إن كل عمل كان شاهدًا على مرحلة وجدانية تحمل ذكرى وشعور خاص، وأعلن سعادته بلقاء جمهوره فى الأوبرا المصرية التى وصفها ببيت الفن الجاد وصرح الإبداع الراقى. 

ويأتى تجسيدا لجهود وزارة الثقافة الهادفة إلى دعم أبنائها فى مختلف القطاعات ويتضمن نخبة من تترات المسلسلات الدرامية التى تغنى بها خلال مشواره الفنى الممتد منها الأيام، ما تمنعوش الصادقين، الشهد والدموع، المال والبنون، غوايش، الليل وآخره، مسألة مبدأ، جزيرة غمام، بوابة الحلوانى وغيرها.

