تكريم سلطان الطرب جورج وسوف في قبرص (فيديو)

جرى تكريم الفنان جورج وسوف، الملقب بسلطان الطرب، في قبرص تقديرا لمسيرته الفنية الكبيرة بحضور عدد كبير من جمهوره الوفي، الذين عبروا عن حبهم ووفائهم له، مؤكدين أن مسيرته الغنية كانت وما زالت مصدر إلهام لأجيال متعددة من عشاق الطرب العربي.

تكريم جورج وسوف في قبرص

وحرص “وسوف” على التقاط الصور التذكارية برفقة جمهوره كما تفاعل معهم بالغناء.

وكان أثار المطرب السوري، جورج وسوف، قلق جمهوره ومحبيه، خلال الأيام الماضية، وذلك بعد شائعة وفاته التي انتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي.

كان قد وجه النجم جورج وسوف، في شهر مايو الماضي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” رسالة شكر للمملكة العربية السعودية، على خلفية مواقفها مع سوريا.

وكتب جورج وسوف قائلا: “أتقدم بأسمى كلمات الشكر والعرفان إلى المملكة العربية السعودية، على مواقفها الأصيلة والمشرّفة تجاه وطننا سوريا وشعبها الحبيب”.

وتابع: “وأخص بالشكر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، لما لعبه من دور محوري وإنساني في الدفع نحو إنهاء عزلة سوريا ورفع العقوبات الدولية عنها. موقفه التاريخي والإنساني هذا لن يُنسى ويجسد أسمى معاني الأخوّة العربية”.

وأردف: “نحن نؤمن بأن الفن والثقافة جسور للسلام، رسالة للأخوة، واليوم نعيش لحظة أمل حقيقي تُعيد للشعب السوري روحه ودوره وحقه بحياة كريمة”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.