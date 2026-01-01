إيه اليوم الحلو دا، أحمد سعد يتألق بحفل رأس السنة في الشارقة (فيديو)

18 حجم الخط

أحيا النجم أحمد سعد واحدة من أقوى حفلاته الغنائية في الشارقة ضمن احتفالات رأس السنة.

حفل أحمد سعد ليلة رأس السنة

وتألق أحمد سعد خلال الحفل بعدد كبير من أغانيه الشهيرة والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير ومن أبرزهم أغنية إيه اليوم الحلو دا ويا ليالي وغير.

وكان وجه الفنان أحمد سعد رسالة شكر مؤثرة إلى صديقه الفنان تامر حسني، خلال ظهوره على خشبة مسرح مهرجان الفسطاط الشتوي، كاشفًا عن موقف إنساني جمعهما في أصعب فترات مرضه الأخيرة.

وأوضح سعد أمام جمهوره أنه مر بأيام قاسية داخل المستشفى، لكنه لم يكن وحيدًا، إذ ظلَّ تامر حسني إلى جواره طوال الوقت، رغم أن الأخير كان يعاني في الوقت نفسه من ظرف صحي بالغ الخطورة، الأمر الذي زاد من وقع المساندة وأثرها في نفسه.

وأوضح أحمد سعد أنَّه يودُّ الحديث عن صديقه الجدع الذي وقف إلى جواره في أصعب الفترات، مشيرًا إلى أنه كان يرقد في المستشفى متعبًا، بينما كان صديقه هو الآخر يمرّ بوعكة صحية تستدعي عملية كبيرة وخطيرة.

ومع ذلك -يقول سعد- لم يتوقف تامر حسني عن التواصل معه، إذ كان يطمئن عليه عشرات المرات يوميًا، ويرسل إليه باقات الورد إلى المستشفى التي يُعالج فيها، في موقف وصفه بـ “الإنساني الذي لا يُنسى”.

وكشف سعد أن تامر حسني رغم مرضه واستعداده لعملية خطيرة، لم يتوقف لحظة عن التواصل والاطمئنان عليه، مؤكدًا أن هذا الموقف لن ينساه طوال حياته.

