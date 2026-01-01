الخميس 01 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

ناصيف زيتون يتعرض لموقف محرج على المسرح خلال حفل رأس السنة في أبوظبي

ناصيف زيتون
ناصيف زيتون
18 حجم الخط

 أحيا الفنان ناصيف زيتون حفلًا غنائيًا في أبوظبي احتفالًا برأس السنة، وسط حضور جماهيري كبير، حيث قدّم باقة من أبرز وأقوى أغانيه التي تفاعل معها الجمهور بحماس.

وتعرّض ناصيف زيتون لموقف محرج على المسرح خلال الحفل، إذ تعثر أثناء الغناء، لكنه تدارك الأمر سريعًا وأنقذ نفسه وسط تفاعل الجمهور.

https://www.instagram.com/reel/DS91oEwjfGG/?igsh=MWR0MGcwYmIzOWd6Ng==

ناصيف زيتون في برنامج the voice

ومن ناحية أخرى، بكى النجم السوري ناصيف زيتون على الهواء خلال لقائه مع et بالعربي في كواليس برنامج the voice بسبب مشاعر المتسابقين خاصة الذين خرجوا من المسابقة. 

 وقال “ناصيف” خلال اللقاء:" الموضوع مزعج إحنا بننبسط وبنعمل برنامج للترفيه لأني بشوف حالي في أشخاص عندهم طموح".

حفل ناصيف زيتون في قطر

وكان الفنان السوري ناصيف زيتون أحيا حفلا غنائيا كبيرا في قطر وسط حضور جماهيري كبير، وظهر “ناصيف” بنيو لوك جديدا خلال الحفل وقدم عددًا كبيرا من أغانيه الشهيرة والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير على المسرح.

وعلى جانب آخر، طرح الفنان السوري ناصيف زيتون مؤخرا أغنيته الجديدة “بالأحلام” التي حققت نجاحًا واسع المدى وذلك على موقع الفيديوهات “يوتيوب”.

وتقول كلمات ناصيف زيتون الجديدة “بالأحلام”:"حبا وحابب قلا قديش بحسلا ويللي متلا هيّ والله خلصوا به الأيام عيونا شو إرتحتلن وحكيا غيرن كلن ويللي متلا بس موجودين بالأحلام موجودين بالأحلام بالأوهام بالمنام يللي متلا موجودين بالأحلام اه موجودين بالأحلام بالأوهام بالمنام يللي متلا موجودين بالأحلام حَبتني على حالي عملت كل شي".

كما تقول كلمات الأغنية: "كرمالي بتحترمني وبتقدرني وبتحنلّي كتير بحلفلا بعيونا ما بعيش من دونا هيّ اللي عرفت انو جواتي ولد صغير موجودين بالأحلام بالأوهام بالمنام يللي متلا موجودين بالأحلام اه موجودين بالأحلام بالأوهام بالمنام يللي متلا موجودين بالأحلام موجودين بالأحلام بالأوهام بالمنام يللي متلا موجودين بالأحلام اه موجودين بالأحلام بالأوهام بالمنام يللي متلا موجودين بالأحلام".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ناصيف زيتون حفل ناصيف زيتون حفلات رأس السنة

الأكثر قراءة

تعرف على سعر السكر اليوم الخميس

الروص والكب يواصلان الارتفاع، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس 1 يناير 2026

مواعيد مباريات ليفربول في شهر يناير 2026 (إنفوجراف)

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2026 للعاملين بالدولة

كريم عبد العزيز يهنئ جمهوره بالعام الجديد

إزالة 110 أكشاك غير مرخصة بشوارع العاصمة

حالة الطقس الآن، تكاثر للسحب الممطرة على هذه المناطق وأمطار خفيفة بالقاهرة

السجن المشدد لـ4 أصحاب شركات لاتهامهم بالتهرب الضريبي

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم الخميس

الروص والكب يواصلان الارتفاع، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس 1 يناير 2026

تعرف على أسعار الخردة في السوق المحلي اليوم الخميس

سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه المصري في البنوك الرئيسية اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات مانشستر سيتي في شهر يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز المسح على الجورب والشراب في الوضوء؟..أمين الفتوى يجيب

تعرف على معنى "سبحا" في قوله تعالى "إن لك في النهار سبحا طويلا"

في يومها العالمي، الأزهر للفتوى يكشف عن 7 سلوكيات تعزز تماسك الأسرة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads