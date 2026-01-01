ناصيف زيتون يتعرض لموقف محرج على المسرح خلال حفل رأس السنة في أبوظبي

18 حجم الخط

أحيا الفنان ناصيف زيتون حفلًا غنائيًا في أبوظبي احتفالًا برأس السنة، وسط حضور جماهيري كبير، حيث قدّم باقة من أبرز وأقوى أغانيه التي تفاعل معها الجمهور بحماس.

وتعرّض ناصيف زيتون لموقف محرج على المسرح خلال الحفل، إذ تعثر أثناء الغناء، لكنه تدارك الأمر سريعًا وأنقذ نفسه وسط تفاعل الجمهور.

https://www.instagram.com/reel/DS91oEwjfGG/?igsh=MWR0MGcwYmIzOWd6Ng==

ناصيف زيتون في برنامج the voice

ومن ناحية أخرى، بكى النجم السوري ناصيف زيتون على الهواء خلال لقائه مع et بالعربي في كواليس برنامج the voice بسبب مشاعر المتسابقين خاصة الذين خرجوا من المسابقة.

وقال “ناصيف” خلال اللقاء:" الموضوع مزعج إحنا بننبسط وبنعمل برنامج للترفيه لأني بشوف حالي في أشخاص عندهم طموح".

حفل ناصيف زيتون في قطر

وكان الفنان السوري ناصيف زيتون أحيا حفلا غنائيا كبيرا في قطر وسط حضور جماهيري كبير، وظهر “ناصيف” بنيو لوك جديدا خلال الحفل وقدم عددًا كبيرا من أغانيه الشهيرة والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير على المسرح.

وعلى جانب آخر، طرح الفنان السوري ناصيف زيتون مؤخرا أغنيته الجديدة “بالأحلام” التي حققت نجاحًا واسع المدى وذلك على موقع الفيديوهات “يوتيوب”.

وتقول كلمات ناصيف زيتون الجديدة “بالأحلام”:"حبا وحابب قلا قديش بحسلا ويللي متلا هيّ والله خلصوا به الأيام عيونا شو إرتحتلن وحكيا غيرن كلن ويللي متلا بس موجودين بالأحلام موجودين بالأحلام بالأوهام بالمنام يللي متلا موجودين بالأحلام اه موجودين بالأحلام بالأوهام بالمنام يللي متلا موجودين بالأحلام حَبتني على حالي عملت كل شي".

كما تقول كلمات الأغنية: "كرمالي بتحترمني وبتقدرني وبتحنلّي كتير بحلفلا بعيونا ما بعيش من دونا هيّ اللي عرفت انو جواتي ولد صغير موجودين بالأحلام بالأوهام بالمنام يللي متلا موجودين بالأحلام اه موجودين بالأحلام بالأوهام بالمنام يللي متلا موجودين بالأحلام موجودين بالأحلام بالأوهام بالمنام يللي متلا موجودين بالأحلام اه موجودين بالأحلام بالأوهام بالمنام يللي متلا موجودين بالأحلام".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.