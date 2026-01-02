الجمعة 02 يناير 2026
محافظات

قدامك فرصة تخزن، انقطاع المياه عن بعض المناطق في الدقهلية لمدة 11 ساعة

انقطاع المياه، فيتو
انقطاع المياه، فيتو
أعلنت مياه الدقهلية انقطاع المياه عن بعض المناطق بمركز ومدينة دكرنس الأحد المقبل لمدة 11 ساعة لقيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية بأعمال صيانة على خط ٦٣٠ ميت فارس عرب زيدان.

 

الأحد… انقطاع المياه 11 ساعة في دكرنس 

وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية أماكن  انقطاع المياه يوم الأحد  الموافق 4 يناير المقبل من الساعة ٦.٠٠ صباحًا حتى الساعة ٥.٠٠ مساء أي لمدة ١١ ساعة تقريبًا.

 

المناطق التي تتأثر بانقطاع المياه في دكرنس 

وأشارت مياه الدقهلية الي  المناطق التي تتاثر بانقطاع المياه وهي:
▪️الوحدة المحلية بالربيعات
▪️الوحدة المحلية بمنشأة عبد الرحمن
▪️عرب زيدان المنزلة
▪️ضعف المياه عن: 
▪️الوحدة المحلية بالمحمودية 


وذلك نظرًا لقيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية بأعمال صيانة على خط ٦٣٠ ميت فارس عرب زيدان.

علي المواطنين والمصالح الحكومية تدبير احتياجاتهم من مياه الشرب
 

وناشدت الشركة  المواطنين، والمصالح الحكومية، والوحدات المحلية والهيئات والمستشفيات والمخابز؛ بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب.

