أحمد سعد يوضح سبب عدم إقامة حفل زفاف جديد لزوجته علياء

كشف الفنان أحمد سعد سبب عدم إقامة حفل زفاف له ولزوجته علياء بسيوني، مؤكدا أنه يعتبر جميع أوقاته معها بمثابة حفل زفاف.

وقال سعد في تصريحات تلفزيونية: "إحنا هنجوز البنات بقى، وأنا وعلياء في سعادة دائمة من عند الله"، مؤكدًا أن جميع لحظاته مع زوجته يعتبرها بمثابة حفل زفاف.

حفل أحمد سعد ليلة رأس السنة

وكان النجم أحمد سعد قد أحيا واحدة من أقوى حفلاته الغنائية في الشارقة ضمن احتفالات رأس السنة.

وتألق أحمد سعد خلال الحفل بعدد كبير من أغانيه الشهيرة والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير ومن أبرزهم أغنية إيه اليوم الحلو دا ويا ليالي وغير.

وكان الفنان أحمد سعد وجه رسالة شكر مؤثرة إلى صديقه الفنان تامر حسني، خلال ظهوره على خشبة مسرح مهرجان الفسطاط الشتوي، كاشفًا عن موقف إنساني جمعهما في أصعب فترات مرضه الأخيرة.

وأوضح سعد أمام جمهوره أنه مر بأيام قاسية داخل المستشفى، لكنه لم يكن وحيدًا، إذ ظلَّ تامر حسني إلى جواره طوال الوقت، رغم أن الأخير كان يعاني في الوقت نفسه من ظرف صحي بالغ الخطورة، الأمر الذي زاد من وقع المساندة وأثرها في نفسه.

