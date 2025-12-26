على طريقة محمد صلاح، مي عمر ومحمد سامي يحتفلان بالكريسماس (صورة)

الجمعة 26 ديسمبر 2025
على طريقة محمد صلاح نجم منتخبنا الوطني وليفربول الإنجليزي، احتفلت الفنانة مي عمر وزوجها المخرج محمد سامي بأعياد الميلاد.

ونشرت مي عمر صورة لاحتفالها بأعياد الميلاد مع زوجها بارتدائهما زي موحد والجلوس أسفل شجرة الكريسماس داخل منزلهما في أجواء عائلية ورومانسية دافئة وهي الطريقة التي دأب محمد صلاح على الاحتفال بها في هذه المناسبة.

وتمنت الفنانة لمعجبيها ومحبيها في مصر والعالم العربي عيد ميلاد مجيد من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، فكتبت: “Merry Christmas beautiful people عيد ميلاد مجيد أيها الناس الجميلون”.

ولم تكن هذه الصورة الأولي للنجمين التي شاركاها احتفالا بالأعياد الشتوية هذا العام، فسبق ونشر المخرج محمد سامي صورة تجمعه بالممثلة مي عمر وسط الثلوج في مشهد رومانسي للغاية مما سرعان ما اثار اعجاب الجمهور لحرصهم على الاحتفال معًا.

محمد سامي يفاجئ مي عمر أثناء تصوير “الست موناليزا”

كما سبق وفاجأ المخرج محمد سامي زوجته الممثلة مي عمر أثناء تصويرها مسلسل "الست موناليزا” المقرر طرحه في موسم رمضان القادم 2026.

حيث نشر السيناريست محمد بشير مؤلف مسلسل “الست موناليزا” عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” صورة تجمعه مع النجمة مي عمر والمخرج محمد سامي أثناء زيارته لها في لوكيشن تصوير العمل، وعلق عليها: “زيارة غالية قوي قوي”.

مسلسل “الست موناليزا”

وتشهد أحداث مسلسل “الست موناليزا” الذي تقوم ببطولته الفنانة مي عمر قصة حب لها مع الفنان أحمد مجدي، الذي يساعدها على الانفصال من زوجها الأول، ويقف بجانبها في مراحل كثيرة، ولكن تقوم شقيقته التي تلعب دورها الفنانة إنجي المقدم، بإفساد العلاقة بينهما.

وتواصل الفنانة مي عمر تصوير أحداث دورها في مسلسل الست موناليزا المقرر عرضه خلال سباق رمضان 2026، وتشهد أحداث العمل تجربة زواج فاشلة لبطلة العمل، مما يجعل تدخل في حالة من الاكتئاب.

ويعكف القائمون على مسلسل “الست موناليزا” على بناء ديكور شعبي لأبطال العمل داخل منطقة الصليبية، لينتقل له صناع العمل خلال شهر ديسمبر لاستكمال تصوير ما يقرب من 20% من أحداث العمل بداخله.

صناع مسلسل الست موناليزا

ويتكون مسلسل الست موناليزا من 15 حلقة فقط بناء على رغبة بطلة العمل الفنانة مي عمر، وهو من تأليف محمد سيد بشير وإخراج محمد علي، وسيعرض على شاشة MBC مصر، ويشارك في العمل كل من: محمود عزب ووفاء عامر وشيماء سيف وأحمد مجدي وجوري بكر. 

وتفجر النجمة مي عمر قضية هامة تخص النساء بتوقيع المؤلف محمد سيد بشير، وتقدم مي دورا مختلفا عما قدمته تمامًا على مدار السنوات الماضية بحبكة درامية ستشعل حماس الجمهور حلقة تلو الأخرى.

