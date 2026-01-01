علي الحجار يكشف لغز اختفاء الموسيقار ياسر عبد الرحمن

18 حجم الخط

فتح الفنان علي الحجار ملف الموسيقار ياسر عبد الرحمن، واصفًا إياه بالمبدع المُغامر صاحب الأدوات الخاصة، الذي لا يخضع لقواعد السوق ولا يلهث خلف الأضواء، بل يتحكم مزاجه الفني في اختياراته وحضوره وغيابه، وهو ما جعله لغزًا فنيًا يثير تساؤلات جمهوره باستمرار.

محاولات متكررة لإقناع ياسر عبد الرحمن بالظهور ورفض مستمر دون أسباب واضحة

وخلال لقائه ببرنامج «كل الكلام» المذاع على قناة «الشمس»، رد علي الحجار على التساؤلات المتكررة حول غياب الموسيقار ياسر عبد الرحمن عن إقامة حفلات في دار الأوبرا المصرية، مؤكدًا أن محاولات عديدة جرت لإقناعه بالظهور، خاصة من جانب المسئولين وعلى رأسهم الدكتورة إيناس عبد الدايم، إلا أن عبد الرحمن لا يزال يفضل الانزواء والابتعاد عن الحفلات الجماهيرية، قائلًا: إنه فنان بمواصفات خاصة، ورغم شغف جمهوره وانتظارهم له، فإنه يرفض الظهور العلني، دون سبب محدد يمكن الجزم به حتى الآن.

«تجيش نعيش» وإعادة تقديم التراث برؤية موسيقية بلا تعقيد

وكشف علي الحجار عن تفاصيل تعاونه مع الموسيقار ياسر عبد الرحمن في ألبوم «تجيش نعيش»، مشيدًا بقدرته على تقديم السهل الممتنع، خاصة في إعادة توزيعه لرائعة الشيخ سيد درويش «أهو ده اللي صار»، موضحًا أن التوزيع جاء بسيطًا وغير معقد، لكنه شديد التميز، بعيدًا عن تعقيدات الهارموني المفتعلة، ما جعله إضافة حقيقية لمشروع إحياء التراث دون تشويهه أو تحميله ما لا يحتمل.

صدامات فنية انتهت باختراعات موسيقية غير مسبوقة

وتحدث الحجار عن طبيعة علاقته المهنية مع ياسر عبد الرحمن، واصفًا إياها بأنها علاقة عمر من التفاهم رغم النقاشات الحادة، كاشفًا كواليس تسجيل تترات مسلسلي «المال والبنون» و«الليل وآخره»، حيث قال إن عبد الرحمن موسيقار مغامر يدخل بصدره مناطق موسيقية لم يطرقها أحد من قبل، وهو ما تسبب في خلافات أثناء التسجيل.

تحويلات لحنية جريئة كادت تُربك الصوت لكنها صنعت التاريخ

وأوضح علي الحجار أنه في تتر «المال والبنون» قدم ياسر عبد الرحمن تحويلات لحنية غريبة للغاية، لدرجة أنه شعر بأنه يُنشّز صوته، ودخل في مشادة فنية معه، مشيرًا إلى أن الأمر تكرر في «الليل وآخره» من خلال لعبة موسيقية لم تكن معروفة في الموسيقى المصرية آنذاك، لكنه أكد أن النتيجة النهائية كانت دائمًا تثبت صحة رؤية ياسر عبد الرحمن، الذي كان يقدم اختراعات موسيقية حقيقية تُضيف للفن ولا تنتقص منه.

رصيد فني يتفوق على التعاون مع كبار الموسيقاريين

وفي سياق مشروع «100 سنة غنا»، أكد علي الحجار أن رصيده الفني مع الموسيقار ياسر عبد الرحمن يفوق رصيده مع عمالقة كبار مثل عمر خيرت وعمار الشريعي، موضحًا أنه حين أحصى الأعمال التي جمعته بياسر عبد الرحمن، وجد أنها تكفي لإقامة حفلتين كاملتين، نظرًا لضخامة التعاون في الدراما التلفزيونية والألبومات الغنائية.

عبقرية فنية لا تخشى كسر القواعد وصناعة رؤية مستقلة

واختتم علي الحجار حديثه بوصف الموسيقار ياسر عبد الرحمن بأنه فنان لا يخشى التجربة، وأن عبقريته الحقيقية تكمن في جرأته على كسر القواعد التقليدية للموسيقى، ليصنع لنفسه لغة خاصة ورؤية فنية مستقلة، حتى وإن دفعه ذلك للابتعاد عن الأضواء والاكتفاء بحضور يترك أثره في الوجدان أكثر من المنصات.

