الخميس 01 يناير 2026
زيلينسكي: رئيس وفد التفاوض الأوكراني تواصل اليوم مع الأمريكيين والأوروبيين

زيلينسكي
زيلينسكي
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مساء اليوم الخميس: رئيس وفد التفاوض الأوكراني تواصل اليوم مع الأمريكيين والأوروبيين لدفع المسار الدبلوماسي.

ضمانات أمنية لأوكرانيا تمتد إلى 30 أو حتى 50 عاما

وأمس، قالت أوكرانيا، إن الاتصالات مع الأوروبيين والأمريكيين ستستمر للتوصل لحلول ملموسة.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قال الإثنين الماضي: إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يفكر في ضمانات أمنية لأوكرانيا تمتد إلى 30 أو حتى 50 عاما.

لقاء ترامب وزيلينسكي في فلوريدا 

في سياق متصل، قال ‌كيريل ​دميترييف المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير ‌بوتين، إن العالم "‌يشيد بالجهود" التي يبذلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أجل السلام، وذلك بعد لقائه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وفي منشور ⁠على منصة "إكس"، كتب ⁠دميترييف، المبعوث الروسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع ‌الدول الأجنبية: "العالم ‌كله يقدر جهود الرئيس ترامب وفريقه من أجل السلام".

ويعد هذا التعليق أول رد فعل روسي على لقاء ترامب وزيلينسكي في فلوريدا، لمناقشة سبل إنهاء حرب أوكرانيا.

وبعد اللقاء قال ترامب، الأحد: إن نتائج المفاوضات بشأن اتفاق سلام بين أوكرانيا وروسيا قد تعرف خلال الأسابيع المقبلة.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي عقده بعد اجتماعه مع زيلينسكي: "أعتقد أننا سنعرف في غضون أسابيع بطريقة أو بأخرى" ما إذا كانت المحادثات قد أثمرت، مشيرا إلى أن المفاوضات كانت "صعبة للغاية".

ورغم ذلك، قال ترامب إنه تم إحراز "تقدم كبير" في المحادثات مع زيلينسكي، موضحا: "نحن نقترب كثيرا، وربما نقترب جدا من إنهاء الحرب".

أوكرانيا وروسيا تقتربان من تسوية بشأن منطقة دونباس

كما قال الرئيس الأمريكي: إن أوكرانيا وروسيا تقتربان من تسوية بشأن منطقة دونباس المتنازع عليها، لكن الأمر لا يزال يمثل تحديا.

وأجاب على سؤال بشأن منطقة دونباس قائلا: "لم يأت الحل لكنه يقترب أكثر فأكثر. إنها مسألة شائكة جدا، لكنني أعتقد أنها ستحل".

وكان ترامب قد صرح في وقت سابق بأنه يعتقد أن زيلينسكي وبوتين "جادان" بشأن صنع السلام.

