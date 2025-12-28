الكرملين يعلق على الاتصال الهاتفي بين بوتين وترامب

18 حجم الخط

قال المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد، أن اتصالا هاتفيا جرى بالفعل بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب.

الكرملين يعلق على اتصال هاتفي بين بوتين وترامب



وأضاف بيسكوف للصحفيين بهذا الصدد: "نعم، بوسعي تأكيد ذلك".

وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن في وقت سابق من اليوم أنه أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس بوتين، وصفه بأنه كان "مثمرا جدا".

ويأتي ذلك قبيل استقبال الرئيس ترامب للرئيس الأوكراني المنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي في مقره مار إي لاغو في ولاية فلوريدا الأمريكية.

ويجري زيلينسكي زيارة للولايات المتحدة بعد عدة جولات من المناقشات بين الوفدين الأمريكي والأوكراني حول خطة التسوية التي قدمتها الإدارة الأمريكية.

وفي السياق ذاته قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد، أنه سيستضيف الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في غرفة الطعام الرئيسية في قصره بحضور ممثلي الصحافة ووسائل الإعلام.

ترامب يستضيف زيلينسكي في غرفة الطعام بحضور صحفيين

وقبيل ذلك، أكد الرئيس الأمريكي أنه أجرى مكالمة هاتفية "جيدة ومثمرة للغاية" مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قبيل لقائه المقرر مع زيلينسكي اليوم الأحد.

محادثة هاتفية بين ترامب وبوتين

وعشية لقائه بالرئيس الأمريكي، اتهم فلاديمير زيلينسكي الغرب بتقديم دعم مالي وعسكري غير كاف لبلاده، وكرر مناشدته للحصول على مزيد من التمويل، مشيرا إلى العجز المالي الذي تعانيه أوكرانيا، داعيا شركاءه الغربيين إلى تسريع وتيرة الدعم. وقبيل اللقاء مع ترامب أجرى زيلينسكي كذلك مكالمة هاتفية مع رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر.

