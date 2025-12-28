الأحد 28 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الكرملين يعلق على الاتصال الهاتفي بين بوتين وترامب

بيسكوف، فيتو
بيسكوف، فيتو
18 حجم الخط

قال المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد، أن اتصالا هاتفيا جرى بالفعل بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب.

الكرملين  يعلق على  اتصال هاتفي بين بوتين وترامب


وأضاف بيسكوف للصحفيين بهذا الصدد: "نعم، بوسعي تأكيد ذلك".

وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن في وقت سابق من اليوم أنه أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس بوتين، وصفه بأنه كان "مثمرا جدا".

ويأتي ذلك قبيل استقبال الرئيس ترامب للرئيس الأوكراني المنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي في مقره مار إي لاغو في ولاية فلوريدا الأمريكية.

ويجري  زيلينسكي زيارة للولايات المتحدة بعد عدة جولات من المناقشات بين الوفدين الأمريكي والأوكراني حول خطة التسوية التي قدمتها الإدارة الأمريكية.

وفي السياق ذاته قال  الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد، أنه سيستضيف الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في غرفة الطعام الرئيسية في قصره بحضور ممثلي الصحافة ووسائل الإعلام.

ترامب يستضيف زيلينسكي في غرفة الطعام بحضور صحفيين 

وقبيل ذلك، أكد  الرئيس الأمريكي  أنه أجرى مكالمة هاتفية "جيدة ومثمرة للغاية" مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قبيل لقائه المقرر مع زيلينسكي اليوم الأحد.

محادثة هاتفية بين ترامب وبوتين 

وعشية لقائه بالرئيس الأمريكي، اتهم فلاديمير زيلينسكي الغرب بتقديم دعم مالي وعسكري غير كاف لبلاده، وكرر مناشدته للحصول على مزيد من التمويل، مشيرا إلى العجز المالي الذي تعانيه أوكرانيا، داعيا شركاءه الغربيين إلى تسريع وتيرة الدعم. وقبيل اللقاء مع ترامب أجرى زيلينسكي كذلك مكالمة هاتفية مع رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الكرملين بوتين ترامب زيلينسكي الرئيس الأوكراني

مواد متعلقة

بوتين: ما كان للقتال أن يندلع لو أصغت سلطات كييف لروسيا

الكرملين: روسيا بصدد صياغة موقفها النهائي بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا

الأكثر قراءة

الدوري الإنجليزي، توتنهام يتقدم على كريستال بالاس 0/1 في الشوط الأول

توتنهام يفوز على كريستال بالاس 0/1 في الدوري الإنجليزي

شوط أول سلبي بين السودان وغينيا الاستوائية في كأس الأمم الإفريقية 2025

بعد واقعة هروب المرضي، الصحة: متعافون من الإدمان يديرون مصحات مخالفة وغير مرخصة

التشكيل الرسمي لمواجهة كوت ديفوار والكاميرون في كأس الأمم الإفريقية 2025

غلق لجان الاقتراع في آخر أيام التصويت بجولة الإعادة وبدء عمليات الفرز

متحدث منتخب تونس يكشف لـ«فيتو» مدة غياب بن رمضان عن المشاركة بالمباريات

كرة السلة، الأهلي يهزم الاتحاد السكندري ويتوج بطلا لكأس السوبر

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الأحد عالميا

سعر الخضار اليوم، ارتفاع مقلق في الطماطم وانخفاض 4 أصناف منها الليمون والخيار

سعر السمك اليوم، البوري يسجل 240 جنيها وانخفاض جديد في البلطي

سعر الفاكهة اليوم الأحد، الموز يصل إلى 70 جنيها وانخفاض التين واليوسفي

المزيد

انفوجراف

ما تريد معرفته عن وظائف النقل العام المطلوبة في القاهرة (إنفو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

«ماء زمزم لما شرب له»، الإفتاء توضح صحة الحديث وآراء العلماء فيه

دخلت الصلاة والإمام راكع وقرأت الفاتحة فهل تُحسب الركعة؟ أمين الفتوى يوضح (فيديو)

هل يجوز للأب كتابة أملاكه لـ بناته في حياته؟ أمين الفتوى يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads