حريق يلتهم منزلا بقرية الكوم الأحمر ببني سويف دون خسائر

شهدت قرية الكوم الأحمر بمركز بنى سويف، في محافظة بني سويف، اندلاع حريق هائل في منزل المواطن «ج. ف» دون وقوع خسائر في الأرواح، وسط جهود مكثفة من قوات الحماية المدنية التي تمكنت من السيطرة على النيران قبل امتدادها للمنازل المجاورة.

بلاغ حريق منزل ببني سويف

كانت الوحدة المحلية بقرية شريف باشا، بمركز بني سويف، تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق بمنزل أحد المواطنين، وعلى الفور، انتقل رئيس الوحدة المحلية وسكرتير الوحدة إلى موقع الحادث، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء التي هرعت إلى المكان، حيث نجحت في احتواء النيران ومنع تفاقم الوضع.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة ببني سويف، التي باشرت التحقيق، حيث أمرت بانتداب المعمل الجنائي لمعرفة أسباب الحريق، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، كما كلفت بسؤال صاحب المنزل وشهود العيان.

إخلاء المنزل من السكان

وأمرت النيابة بإخلاء المنزل من السكان مؤقتًا لحين التأكد من سلامته الإنشائية وتُجري الأجهزة المعنية حاليًا حصر التلفيات التي خلّفها الحريق، وسط إشادة من الأهالي بسرعة تدخل رجال الإطفاء والوحدة المحلية.

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