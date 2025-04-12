السبت 12 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

حريق يلتهم منزلا بقرية الكوم الأحمر ببني سويف دون خسائر

حريق منزل
حريق منزل

شهدت قرية الكوم الأحمر بمركز بنى سويف، في محافظة بني سويف، اندلاع حريق هائل في منزل المواطن «ج. ف» دون وقوع خسائر في الأرواح، وسط جهود مكثفة من قوات الحماية المدنية التي تمكنت من السيطرة على النيران قبل امتدادها للمنازل المجاورة.

 

بلاغ حريق منزل ببني سويف

 

كانت الوحدة المحلية بقرية شريف باشا، بمركز بني سويف، تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق بمنزل أحد المواطنين، وعلى الفور، انتقل رئيس الوحدة المحلية وسكرتير الوحدة إلى موقع الحادث، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء التي هرعت إلى المكان، حيث نجحت في احتواء النيران ومنع تفاقم الوضع.

 

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة ببني سويف، التي باشرت التحقيق، حيث أمرت بانتداب المعمل الجنائي لمعرفة أسباب الحريق، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، كما كلفت بسؤال صاحب المنزل وشهود العيان.

 

إخلاء المنزل من السكان

 

وأمرت النيابة بإخلاء المنزل من السكان مؤقتًا لحين التأكد من سلامته الإنشائية وتُجري الأجهزة المعنية حاليًا حصر التلفيات التي خلّفها الحريق، وسط إشادة من الأهالي بسرعة تدخل رجال الإطفاء والوحدة المحلية.

 

السيطرة على حريق داخل كشك في شارع عبد السلام عارف ببني سويف دون إصابات

محافظ بني سويف يتابع انتظام العمل بمحطات الوقود بعد تعديل أسعار المواد البترولية

محافظ بني سويف يتابع تنفيذ تعريفة الركوب الجديدة بمواقف سيارات الأجرة

تخصيص أرقام ساخنة لتلقي شكاوى وبلاغات مخالفات التعريفة الجديدة ببني سويف

محافظ بني سويف يعتمد تعريفة الركوب الجديدة بعد زيادة أسعار البنزين والسولار

تفاصيل صادمة بواقعة العثور على رضيع بحمام مستشفى إهناسيا ببني سويف

مد عمل لجنة فحص سيارات ذوي الإعاقة لمدة 3 شهور في بني سويف

مصرع عامل وإصابة 3 آخرين في حريق هائل بمخبز آلي في بنى سويف

مصرع شاب على يد نجل صديقه بسبب الـ"فيسبوك" في بني سويف

محافظ بني سويف يبحث مع نقيب البيطريين سبل تنمية الثروة الحيوانية والداجنة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بني سويف محافظة بني سويف اخبار محافظة بني سويف محافظ بني سويف اخبار بني سويف اليوم جامعة بني سويف

مواد متعلقة

السيطرة على حريق داخل كشك في شارع عبد السلام عارف ببني سويف دون إصابات

محافظ بني سويف يتابع انتظام العمل بمحطات الوقود بعد تعديل أسعار المواد البترولية

محافظ بني سويف يتابع تنفيذ تعريفة الركوب الجديدة بمواقف سيارات الأجرة

تخصيص أرقام ساخنة لتلقي شكاوى وبلاغات مخالفات التعريفة الجديدة ببني سويف

محافظ بني سويف يعتمد تعريفة الركوب الجديدة بعد زيادة أسعار البنزين والسولار

تفاصيل صادمة بواقعة العثور على رضيع بحمام مستشفى إهناسيا ببني سويف

مد عمل لجنة فحص سيارات ذوي الإعاقة لمدة 3 شهور في بني سويف

مصرع عامل وإصابة 3 آخرين في حريق هائل بمخبز آلي في بنى سويف

الأكثر قراءة

الزمالك يخطر زيزو رسميًا بسبب الغياب عن التدريبات

ساويرس يكشف الحل لزيادة الإيرادات بالعملة الصعبة في مصر

سعر جرام الذهب صباح اليوم السبت 12 أبريل 2025

انخفاض كبير في سعر الفراخ اليوم السبت 12 أبريل 2025

بعد الارتفاعات الأخيرة، سعر صرف الدولار في البنوك المصرية

درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بالقاهرة والمحافظات

مفاجآت في تشكيل بيراميدز المتوقع أمام الأهلي

وفاة لاعب الزمالك السابق إبراهيم شيكا بعد صراع مع السرطان

منوعات

المزيد

الحصبة تتفشى في أمريكا، تسجيل 700 إصابة بـ 6 ولايات

بعيدًا عن السياسة، البيت الأبيض يتحول إلى مسرح لأحداث غريبة، شاهد ما حدث

توجه إلى مصيره المحتوم، "جيمس ويب" يوثق تفاصيل فناء كوكب بعيد

البيت الأبيض يضع لوحة أيقونية لترامب بعد نجاته من الاغتيال بدل صورة أوباما (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

37.45 ألف دولار سعر طن القصدير في الأسواق العالمية اليوم الجمعة

أسعار لفات الألمنيوم 6 مم نحو 155.5 ألف جنيه

قفزة في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

تعرف على سعر كيلو السكر في السوبر ماركت اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

بعد ارتفاع التضخم في مارس 2025.. نسب الزيادة في أسعار 8 سلع غذائية (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

«لكم فيها منافع إلى أجل مسمى»، الشعراوي يوضح منافع شعيرة الذبح (فيديو)

تفسير رؤية النحل في المنام وعلاقتها بالشفاء من الأمراض

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 12 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية