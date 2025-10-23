الخميس 23 أكتوبر 2025
حوادث

متهم بسرقة مخزن أدوات كهربائية بالساحل أمام النيابة: لي شريك وسرقت الخفيف

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

أدلي عاطل متهم بسرقة أدوات كهربائية من داخل مخزن أدوات كهربائية بـمنطقة الساحل، قبل تصريف المسروقات، باعترافات تفصيلية أمام  نيابة الساحل

وقال المتهم: إن له شريك وهو من خطط له سرقة مخزن الأدوات الكهربائية نظرا لكونه ممتلىء بالبضاعة، وحدد له نوعية المسروقات بأن تكون خفيفة من الكشافات وغيرها على أن يقوم بتصريفها هو، وبالفعل توجه إلى المخزن في ساعة متأخرة من الليل ومعه فرد خرطوش تحسبا لأي طارئ.

وأضاف المتهم: أنه عندما توجه إلى المخزن وجد الشارع فارغا والناس نيام فدخله وسرق منه عدد من الكشافات والشاسيهات وفر هاربا قبل أن يلاحظه أحد ولكنه لم يلاحظ أو ينتبه لوجود كاميرات مراقبة سجلت ما حدث.

سرقة مخزن أدوات كهربائية بالساحل

تلقت مديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة الساحل يفيد بضبط عاطل بدائرة القسم، وبحوزته "فرد خرطوش وجوال يحوي بداخله 8 كشاف كهربائى و27 شاسيه كشاف".

بمواجهته بالمضبوطات اعترف بسرقتها من داخل مخزن أدوات كهربائية كائن بدائرة القسم.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

نيابة الساحل سرقة مخزن أدوات كهربائية بالساحل قسم شرطة الساحل النيابة العامة

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنوك اليوم الخميس 23-10-2025

الجريدة الرسمية