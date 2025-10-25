السبت 25 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

كاميرات المراقبة كشفته، تجديد حبس عاطل متهم بسرقة مخزن أدوات كهربائية بالساحل

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

 قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الساحل تجديد حبس عاطل متهم بسرقة أدوات كهربائية من  مخزن أدوات كهربائية بمنطقة الساحل، 15 يوما على ذمة التحقيق.

 

وقال المتهم: “لي شريك وهو من خطط لي سرقة مخزن الأدوات الكهربائية نظرا لكونه ممتلىء بالبضاعة، وحدد لي نوعية المسروقات بأن تكون خفيفة من الكشافات وغيرها على أن يقوم هو بتصريفها، وبالفعل توجهت إلى المخزن في ساعة متأخرة من الليل ومعي فرد خرطوش تحسبا لأي طارئ”.

 

وأضاف المتهم: “عندما توجهت إلى المخزن وجدت الشارع خاليا والناس نيام فدخلت وسرقت منه عدد من الكشافات والشاسيهات وفررت هاربا قبل أن يلاحظني أحد ولكن لم ألاحظ أو أنتبه لوجود كاميرات مراقبة سجلت ما حدث”.

 

سرقة مخزن أدوات كهربائية بالساحل

تلقت مديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة الساحل يفيد بضبط عاطل بدائرة القسم، وبحوزته "فرد خرطوش وجوال يحوي بداخله 8 كشاف كهربائى و27 شاسيه كشاف".

بمواجهة المتهم بالمضبوطات اعترف بسرقتها من داخل مخزن أدوات كهربائية كائن بدائرة القسم.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جنح الساحل محكمة جنح الساحل سرقة مخزن أدوات كهربائية بالساحل أمن القاهرة مديرية أمن القاهرة قسم شرطة الساحل النيابة العامة

مواد متعلقة

30 أكتوبر، بدء محاكمة عاطل بتهمة سرقة متاجر في مدينة نصر
ads

الأكثر قراءة

اللاعب يغيب عن الجلسة، جنايات الجيزة تبدأ محاكمة رمضان صبحي في قضية التزوير

بعد واقعة مسن السويس، تعرف على حالات الإخلاء الفوري لوحدات الإيجار القديم

حضنتها زي بنتي، نص أقوال سائق تحرش بطالبة في المعادي

الشيوخ يعقد 3 جلسات لتشكيل اللجان وانتخاب هيئات مكاتبها غدا

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم السبت 25 أكتوبر 2025

أسعار الخضار اليوم، وداعا لجنون الطماطم وانخفاض الليمون 6 جنيهات

قبل لقاء الليلة، أرقام رائعة لـ محمد صلاح أمام برينتفورد

أسعار السمك اليوم السبت، انخفاض الماكريل 26 جنيها وقفزة مفاجئة في البلطي

خدمات

المزيد

ضوابط تحديد مواعيد الانتخابات وفقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية

حالات مسموح فيها بدخول السلطات للمنازل في قانون الإجراءات الجنائية

أسعار الخضار اليوم، وداعا لجنون الطماطم وانخفاض الليمون 6 جنيهات

أسعار السمك اليوم السبت، انخفاض الماكريل 26 جنيها وقفزة مفاجئة في البلطي

المزيد

انفوجراف

3 سيناريوهات مثيرة لمستقبل محمد صلاح مع ليفربول (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم تكسب العامل بصورة شخصية من وظيفته؟ الإفتاء تحذر من الرشوة المحرمة

تفسير حلم المسك في المنام وعلاقته بقدوم الخير والرزق الوفير

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 25 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية