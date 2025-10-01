الأربعاء 01 أكتوبر 2025
حوادث

المشدد 6 سنوات لـ3 عاطلين لاتجارهما في الأقراص المخدرة بالساحل

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قضت  محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة 3 عاطلين بتهمة تكوين تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بمخدر التامول بدائرة قسم شرطة الساحل بالسجن المشدد 6 سنوات، وتغريمهم مبلغ 50 ألف جنيه.

كان ضباط مباحث قسم شرطة الساحل تلقوا معلومات تفيد بقيام 3 عاطلين بتكوين تشكيلا عصابيا، تخصص في الاتجار بالاتجار في المواد المخدرة متخذين من دائرة القسم مكانا لمزاولة نشاطهم الإجرامي، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة، تم ضبط المتهمين الثلاثة وتبين أن لعاطلين منهم معلومات جنائية، وبتفتيشهم عثر بحوزتهم علي كمية من المواد المخدرة، عبارة عن اقراص التامول و4هواتف محمول ومبلغ مالي.

وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط، أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي حصيلة تجارتهم الغير مشروعة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائهم.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

