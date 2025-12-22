برشلونة يتفوق على ريال مدريد في إحصائية مميزة بالليجا خلال 2025

18 حجم الخط

الدوري الإسباني، تفوق برشلونة، بقيادة مدربه هانز فليك، على غريمه التقليدي ريال مدريد في إحصائية مميزة في الدوري الإسباني، الليجا على مدار عام 2025.

وحسم نادي برشلونة اللقب في موسم 2024-2025، وحتى الآن في موسم 2025-2026، يتصدر الترتيب بفارق أربع نقاط عن ريال مدريد، كما أن الفارق بينه وبين باقي الأندية كبير أيضًا.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أنه على مدار 12 شهرًا، خاض برشلونة 37 مباراة بواقع 19 مباراة في موسم 2024-2025 و18 مباراة في موسم 2025-2026، وحقق البرسا 31 فوزًا، و3 تعادلات، و3 هزائم، وحصد الفريق خلال العام الجاري، 96 نقطة من أصل 111 نقطة ممكنة.

ونجح برشلونة في عام 2025 في تصدر الترتيب بالدوري الإسباني لعام كامل برصيد 96 نقطة، مسجلًا 102 هدفًا ومستقبلًا 37 هدفًا (بفارق أهداف +65) بالمقارنة مع فرق الدوري الإسباني الأخرى وعلى رأسهم غريمه التقليدي ريال مدريد.

ريال مدريد خلف برشلونة

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 86 نقطة بواقع 27 فوزا و5 تعادلات مسجلًا 73 هدفًا فقط ومستقبلًا 36 هدفًا علي مدار عام كامل حتي الآن.

ويأتي فياريال في المركز الثالث برصيد 75 نقطة، مع لعب مباراتين أقل.

ويحتل أتلتيكو مدريد المركز الرابع برصيد 72 نقطة، مع لعب مباراة واحدة أكثر.

ولم ينجح سوى فياريال، العام الماضي، وريال مدريد وإشبيلية، خلال عام 2025، في الفوز على برشلونة مرة واحدة.

