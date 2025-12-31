تفاصيل الحالة الصحية لـ روبرتو كارلوس بعد اكتشاف مشكلة في قلبه

18 حجم الخط

كشفت تقارير صحفية تفاصيل خضوع أسطورة كرة القدم البرازيلية، روبرتو كارلوس، نجم ريال مدريد السابق البالغ من العمر 52 عامًا، لجراحة طارئة بعد تشخيصه بمشكلة في القلب خلال الساعات الأخيرة.

ووفقًا لصحيفة "آس" الإسبانية، كان كارلوس يقضي بعض الوقت مع زوجته وطفله قبل نقله إلى المستشفى، حيث تم أخذه في البداية بسبب جلطة دموية صغيرة في ساقه.

مشكلة في القلب

وبعد إجراء فحص بالرنين المغناطيسي لكامل الجسم، تم اكتشاف مشكلة في قلبه تطلبت إجراء جراحة عاجلة لتركيب أنبوب.

وكان من المقرر أن تستغرق العملية 40 دقيقة، إلا أنها امتدت لما يقرب من ثلاث ساعات بسبب حدوث بعض التعقيدات.

حالة روبرتو كارلوس الصحية

وأكدت التقارير أن كارلوس بحالة جيدة بعد الجراحة، لكنه سيظل تحت الملاحظة في المستشفى لمدة 48 ساعة كإجراء احترازي.

ومن خلال المقربون من اللاعب السابق، صرح الفائز بكأس العالم 2002 لصحيفة "آس": "أنا بخير الآن".

مشوار روبرتو كارلوس مع ريال مدريد

يُذكر أن كارلوس لعب لنادي ريال مدريد لمدة 11 عامًا خلال مسيرته الاستثنائية، حيث خاض 527 مباراة مع الفريق الإسباني، محققًا أربعة ألقاب في الدوري الإسباني وثلاثة ألقاب في دوري أبطال أوروبا بين عامي 1996 و2007.

كما احتل البرازيلي كارلوس المركز الثاني في جائزة الكرة الذهبية لعام 2002، العام الذي ساهم فيه في فوز البرازيل بكأس العالم.

