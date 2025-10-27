المشدد 10 سنوات لعامل بتهمة هتك عرض طفلة في القليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة – الدائرة الثامنة – بالسجن المشدد 10 سنوات لعامل، بعد إدانته في قضية هتك عرض طفلة لم تبلغ الـ 18 عامًا، حيث جردها من ملابسها واعتدى عليها، وذلك بدائرة مركز قليوب بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار شريف محمد صفوت سلام، وعضوية المستشارين محمود منير محمد عبد الوهاب، ومحمد صلاح الدين بهلول خليل، ومحمد محمد محب فهمي القرموطي، وأمانة سر محمد فرحات.

وأحالت النيابة العامة بالقليوبية المتهم "جوزيف ع. و. م. ح" – 34 سنة، عامل، ومقيم بشارع سيد القصاص بمنشية الحرية – قسم ثان شبرا الخيمة – إلى المحاكمة الجنائية في القضية رقم 5007 لسنة 2025 مركز قليوب، والمقيدة برقم 866 لسنة 2025 كلي جنوب بنها.

ووجهت النيابة إلى المتهم تهمة هتك عرض المجني عليها الطفلة "ملك. إ. ص." والتي لم تبلغ الثامنة عشرة من عمرها، وذلك خلال شهري أبريل ومايو من عام 2024، بعد أن جردها من ملابسها واعتدى عليها على نحو يخالف الآداب العامة وينال من حرمة جسدها، وذلك على النحو الثابت في تحقيقات النيابة العامة.

وأكدت تحقيقات النيابة أن المتهم استغل صغر سن الطفلة وضعف مقاومتها، وارتكب فعلته دون رضاها، ليُحال إلى الجنايات بعد ثبوت الأدلة ضده.

وجاء حكم المحكمة بعد الاطلاع على أوراق القضية وسماع مرافعات النيابة والدفاع.

