محافظات

جولات تفقدية على المخابز البلدية والأسواق في الإسكندرية

جولات تفقدية على
جولات تفقدية على المخابز، فيتو

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، اليوم، حملات موسعة لضبط الأسواق والأسعار بالمحافظة.

موعد بدء التوقيت الشتوي، لا تنسَ تأخير ساعتك 60 دقيقة

أخبار الرياضة اليوم: الزمالك يتعادل مع البنك الأهلي بالدوري.. إمام عاشور مع الأهلي في السوبر المصري.. بيراميدز يصعد لمجموعات دوري الأبطال

 تنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وتنفيذا لتعليمات الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية

وقام، اليوم، المهندس جمال عمار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية بعدة جولات تفقدية لمتابعة أعمال المخابز البلدية وبيع الخبز المدعم بالبطاقات الذكية للمواطنين والتأكد من أوزان الخبز المنتج ومواصفات الرغيف التى أقرتها الوزارة

كما تم عمل جرد لأرصدة الدقيق البلدى المدعم لبعض المخابز البلدية، كما تفقد المهندس وكيل الوزارة نظافة أدوات العجين بالمخابز حرصا على صحة المواطنين.

و قد تم تحرير العديد من المحاضر لبعض المخابز المخالفة من إنتاج خبز ناقص الوزن وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات الفنية وغيرها من المحاضر المتنوعة.

وعلى الجانب الآخر، وأثناء مروره الرقابى على المحلات تم ضبط كميات من السجائر مجهولة المصدر بدون فواتير دالة على الحيازة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه هذه المخالفات.

