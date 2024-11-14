طريقة عمل الفراخ البانيه، بطبقة مقرمشة لا مثيل لها

طريقة عمل الفراخ البانيه، الفراخ البانيه من الأكلات الشهيرة التى يعشقها الكبار والصغار وتعتبر أسهل أكلة لربات البيوت والأكثر طلبا من قبل أفراد الأسرة.

وطريقة عمل الفراخ البانيه، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيرها فى المنزل لإسعاد أفراد الأسرة، حيث يفضلها الكثير مقرمشة وبتتبيلة لا تقاوم.

وتقدم الشيف سناء بغدادي، طريقة عمل الفراخ البانيه.

مكونات عمل الفراخ البانيه:-

4 صدور دجاج مخلية من العظام

1 كوب دقيق

1 كوب بقسماط ناعم

2 بيضة

1/2 كوب حليب

1 ملعقة صغيرة ملح

1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود

1/2 ملعقة صغيرة بابريكا (اختياري)

زيت للقلي (حسب الحاجة)

طريقة عمل الفراخ البانية

طريقة عمل الفراخ البانيه:-

إذا كانت صدور الدجاج سميكة، يمكنك فتحها بالنصف لتصبح رقيقة وسهلة النضج.

ضعي الدجاج في وعاء، وتبليه بالملح والفلفل الأسود والبابريكا (اختياري).

اتركيه لمدة 15-30 دقيقة لتتشرب التوابل.

في طبق واسع، ضعي الدقيق وامزجيه مع قليل من الملح والفلفل.

في طبق آخر، اخفقي البيض مع الحليب جيدًا.

في طبق ثالث، ضعي البقسماط.

خذي قطعة من الدجاج، ومرريها أولًا في الدقيق حتى تغلفها بالكامل، ثم غمسيها في خليط البيض، وأخيرا غطيها بالبقسماط جيدًا. كرري العملية مع باقي قطع الدجاج.

سخني الزيت في مقلاة عميقة على نار متوسطة إلى عالية.

يمكنك اختبار حرارة الزيت بوضع قطعة صغيرة من البقسماط فيه، فإذا بدأت في السباحة فورًا فهذا يعني أن الزيت جاهز.

ضعي قطع الدجاج في الزيت بحذر، واتركيها لمدة 5-7 دقائق أو حتى تصبح ذهبية ومقرمشة من جميع الجوانب.

بعد أن تنضج الفراخ، ضعيها على مناشف ورقية لامتصاص الزيت الزائد.

التقديم:

التقديم: قدمي الفراخ البانية المقرمشة مع البطاطس المقلية أو السلطة الطازجة، ويمكنك إضافة بعض الصلصات المفضلة لديك مثل الكاتشب أو المايونيز.

للحصول على طبقة قرمشة أكثر، يمكنك إعادة تغليف الدجاج بالبقسماط مرة أخرى بعد غمره في البيض.

تأكدي من أن الزيت ساخن بما فيه الكفاية حتى لا تمتص الفراخ الزيت وتفقد قرمشتها.

ويمكن تجهيز كميات كبيرة من الفراخ البانية ووضعها فى البيض والبقسماط، ثم حفظها فى اكياس ثلاجة وتخزيينها فى الفريزر وإخراجها على القلي مباشرة وذلك للتسهيل على ربات البيوت خاصة العاملات منهن.