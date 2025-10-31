البانيه يرتفع 20 جنيهًا، ارتفاع أسعار الفراخ ومشتقاتها في السلاسل الغذائية

ارتفعت أسعار الدواجن ومشتقاتها في السلاسل الغذائية والمحال التجارية الكبرى، مخالفة لحالة سوق الدواجن في المزارع ومحلات المناطق الشعبية، التي شهدت تراجعًا في سعر الفراخ ومشتقاتها.

ارتفاع سعر الفراخ اليوم في السلاسل الغذائية

وتراوحت الارتفاعات في أسعار الفراخ ومشتقاتها من البانيه والأوراك والدبوس بين 5 و20 جنيهًا حسب القطعة في المحال التجارية الكبرى والسلاسل الغذائية.

أسعار الدواجن ومشتقاتها من البانيه والصدور والدبوس

وعن أسعار الدواجن اليوم الجمعة في السلاسل الغذائية والمحال التجارية الكبرى؛ والتي تشمل سعر الفراخ الطازجة والمجمدة، فضلًا عن أسعار البانيه اليوم، إضافة إلى أسعار الدبوس والوراك وصدور الدجاج، فجاءت كالآتي:

أسعار الفراخ اليوم

بلغ سعر صدور دجاج وزن كيلو من 150 جنيها إلى 230 جنيهًا، بارتفاع 7 جنيهات.

بلغ سعر دبوس طازجة وزن كيلو نحو 140 جنيهًا، بارتفاع 6 جنيهات.

بلغ سعر كيلو أوراك دجاج طازجة نحو 120 جنيها، بارتفاع 5 جنيهات.

سعر البانيه اليوم

تراوح سعر كيلو البانيه طازج من 200 إلى 240 جنيها، بارتفاع 20 جنيهًا.

بلغ سعر فرخة كاملة طازجة وزن من 950 لـ 1000 جرام نحو 125 جنيهًا، بارتفاع 5 جنيهات.

بلغ سعر دجاج بلدي كامل طازج وزن 1.5 كيلو نحو 293 جنيهًا.

أسعار الكبدة والقوانص اليوم

تراوح سعر كيلو شيش طاووق طازج بين 160 إلى 210 جنيهات. بلغ سعر كيلو قوانص دجاج طازجة نحو 140 جنيهًا. بلغ سعر كيلو كبدة دجاج طازجة نحو 145 جنيهًا. تراوح سعر أجنحة الدجاج طازجة من 50 إلى 75 جنيهًا.

أسعار الفراخ المجمدة والمبردة

وفيما يخص أسعار الفراخ المجمدة والمبردة ومشتقاتها في السلاسل الغذائية والمحال التجارية الكبرى، فجاءت كالآتي:

بلغ سعر كيلو كبدة دجاج مجمدة نحو 160 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو شيش دجاج مجمد نحو 290 جنيهًا.

بلغ سعر دجاجة كاملة مجمدة وزن من 1000 إلى 1100 جرام نحو 180 جنيهًا.

