طريقة عمل الفراخ البانيه، بقرمشة لا مثيل لها
طريقة عمل الفراخ البانيه، الفراخ البانية من طرف تحضير الفراخ الشهيرة واللذيذة التى لها مذاق مميز وعشاق كثيرون وتقدم بطرق مختلفة.
وطريقة عمل الفراخ البانيه، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفن ربات البيوت في طرق تحضيرها فى المنزل لإسعاد أفراد الأسرة.
وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل الفراخ البانية.
مكونات عمل الفراخ البانيه:-
نصف كيلو صدور دجاج مخلية ومقطعة شرائح رفيعة
2 بيضة
كوب دقيق
كوب بقسماط (خبز مطحون)
2 ملعقة كبيرة لبن
ملح وفلفل أسود حسب الرغبة
رشة ثوم بودرة (اختياري)
رشة بابريكا أو بهارات فراخ
زيت غزير للقلي.
طريقة عمل الفراخ البانيه:-
- اغسلي شرائح الفراخ جيدا ثم تبليها بالملح، الفلفل، الثوم البودرة، البابريكا، واللبن.
- اتركيها في التتبيلة لمدة ساعة على الأقل في الثلاجة لتمتص النكهة.
- في طبق، اخفقي البيض مع رشة ملح وفلفل.
- في طبق آخر ضعي الدقيق، وفي طبق ثالث البقسماط.
- خذي كل شريحة من الفراخ، واغمسيها في الدقيق، ثم في البيض، ثم في البقسماط، وتأكدي أن تغلف بالكامل.
- ضعي الشرائح المغلفة في طبق واتركيها 10 دقائق لتتماسك.
- سخني الزيت في طاسة عميقة على نار متوسطة، واقلي شرائح البانيه حتى تصبح ذهبية ومقرمشة (حوالي 5-7 دقائق لكل جانب).
- قدمي الفراخ البانيه ساخنة بجانب البطاطس المقلية أو الأرز والسلطة.
ولعمل الفراخ المشوية فى الفرن
مكونات عمل الفراخ المشوية:-
فرخة مقطعة 8 قطع
التتبيلة
كوب زبادي
بهارات فراخ مشوية تباع لدى العطار
ملعقة عسل نحل
ربع كوب عصير ليمون
ربع كوب خل أبيض
ملح
فلفل اسود
بابريكا
كارى
كركم
حبهان بودر
2 بصلة مفرومة
2 فص ثوم
ثمرة طماطم مفرومة
ملعقة هريسة فلفل اخضر
رشة قرفة
رشة كمون
الفرن
ملعقة كبيرة زبد
ملعقة بقدونس مفروم
ملعقة صلصة طماطم
ملح
فلفل
فص ثوم مفروم
طريقة عمل الفراخ المشوية:-
- نحضر الفراخ وتحدث بها فتحات ثم نغسلها جيدا وننقعها فى الماء والملح والفلفل الأسود والدقيق والسكر وعصير الليمون لمدة نصف ساعة.
- ثم نغسل الفراخ بالماء الجارى، ونصفيها.
- ثم نحضر بولة عميقة ونضع بها مكونات التتبيلة ونقلب جيدا حتى نحصل على خليط متجانس.
- ثم ننقع الفراخ فى التتبيلة ليلة كاملة.
- ثم نحضر صينية فرن ونرص بها الدجاج ونضع عليها ربع كوب ماء.
- ثم نغطي الصينية بورق زبد ثم ورق فويل، وتدخلها الفرن حتى تمام النضج حيث تستغرق من ساعة إلى ساعة وربع.
- وبعد تمام نضج الدجاج ننزع الورق الفويل، ونحضر بولة عميقة ونضع بها الزبد والبقدونس والصلصة والثوم والملح والفلفل ونقلب جيدا.
- ثم ندهن الدجاج بخليط الزبد وندخل الصينية الفرن مرة أخرى أسفل الشواية حتى يحمر لون الدجاج.
- ثم نخرج الدجاج من الفرن ونشعل فحمة ونضعها فى طبق صغير، ونضع الطبق فى صينية الفراخ ونصب زيت على اللحمة المشتعلة حتى تنطفيء.
- ثم نغطى الصينية على الفور لمدة 15 دقيقة.
- ثم تقدم الفراخ المشوية بعدها ساخنة بجانب الأرز البسمتى والسلطة الخضراء ويمكن تقديمها بجانب البطاطس المقلية والخبز الأسمر وسلطة الطحينة.
- ويمكن تسوية الفراخ على الشواية الفحم فى حالة توفرها، وايضا يمكن تسويتها فى الايرفراير حيث ننشلها من التتبيلة ونرصها فى الايرفراير.
- ويمكن أيضا تسويتها على الجريل حسب الرغبة فهى طيبة المذاق فى جميع حالاتها.
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