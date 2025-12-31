نائب محافظ الإسماعيلية يشيد بمعدلات إنجاز مشروعات "حياة كريمة" بالقنطرة شرق

18 حجم الخط

أجرى المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، جولة ميدانية لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الخدمية والتنموية بمركز ومدينة القنطرة شرق، والتي تقام من خلال المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة".

أبرز الحضور خلال فعاليات الجولة

وذلك بحضور المهندس أحمد عبد الواحد ممثل رئاسة مجلس الوزراء، محمد صابر نائب رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق، دكتورة فاطمة أبو الوفا منسق حياة كريمة بالمحافظة، المهندس سيد عبيد والمهندس زياد محمود فهمي ممثلي دار الهندسة استشاري مجلس الوزراء، وممثل مديرية الإسكان بالإسماعيلية.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

تفقد السوق الحضري بقرية التقدم

واستهل نائب محافظ الإسماعيلية ومرافقيه جولتهم، بتفقد السوق الحضري بقرية التقدم، والذي وصلت نسبة التنفيذ به ٩٤٪، تمهيدًا لاستكمال الأعمال المتبقية، واتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لتشغيل السوق لخدمة أهالي القرية.

ويتم إنشاء السوق على مساحة ٣٢٠٠ متر مربع، ويضم ٥٥ فرش تقريبًا، لبيع الخضروات والأسماك، بجانب مبنى إداري وغرفة أمن، دورات مياه رجال، ودورات مياه للسيدات.

تفقد محطة معالجة الصرف الصحي

تلا ذلك تفقد محطة معالجة الصرف الصحي بقرية التقدم "تحت الإنشاء" والتي تخدم مواطني قرية التقدم وتوابعها، حيث اطّلع نائب المحافظ على نسب التنفيذ ومراحل العمل بالمحطة، مؤكدًا علي الالتزام بالجداول الزمنية والمواصفات الفنية المعتمدة، نظرًا للدور الحيوي للمشروع في تحسين مستوى الخدمات البيئية والصحية المقدمة لأهالي القرية.

مشددًا على سرعة تذليل أي معوقات قد تؤثر على سير العمل، مع المتابعة الدورية لضمان الانتهاء من المشروع ودخوله الخدمة في أقرب وقت، بما يحقق الصالح العام ويسهم في رفع جودة الحياة للمواطنين.

كما أشاد نائب محافظ الإسماعيلية بتقدم نسب تنفيذ الأعمال بالمحطة.

واختتم "عصام" جولته بتفقد مستشفى القنطرة شرق المركزي، التابع لهيئة الرعاية الصحية، حيث قام بجولة موسعة داخل المستشفى، استقبله خلالها الدكتور مينا حليم مدير المستشفى، شملت تفقد أقسام الاستقبال، الداخلي، الغسيل الكلوي، الحضانات، العناية المركزة، المعامل، ومحرقة النفايات الطبية، وثلاجة حفظ الموتى؛ وذلك للاطمئنان على مستوى الأداء والانضباط داخل الأقسام المختلفة.

كما التقى نائب محافظ الإسماعيلية، بعدد من المواطنين والمرضى والمترددين على المستشفى، وحرص على الاستماع لآرائهم وملاحظاتهم بشأن مستوى الخدمة المقدمة، ووجّه بضرورة سرعة التعامل مع أي ملاحظات أو شكاوى، والتأكيد على توافر المستلزمات الطبية والأدوية، والالتزام الكامل بمعايير الجودة، بما يضمن تقديم خدمة صحية آمنة ولائقة لأهالي مركز ومدينة القنطرة شرق.

