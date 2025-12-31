الأربعاء 31 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

نائب محافظ الإسماعيلية يشيد بمعدلات إنجاز مشروعات "حياة كريمة" بالقنطرة شرق

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
18 حجم الخط

أجرى المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، جولة ميدانية لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الخدمية والتنموية بمركز ومدينة القنطرة شرق، والتي تقام من خلال المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة".  

أهالي الإسماعيلية يجمعون أكثر من 250 ألف جنيه في أقل من 24 ساعة لإنقاذ تاجر متعسر

محافظ الإسماعيلية يبحث خطة استدامة تشغيل المركز التجاري الجديد

 

أبرز الحضور خلال فعاليات الجولة 

وذلك بحضور المهندس أحمد عبد الواحد ممثل رئاسة مجلس الوزراء، محمد صابر نائب رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق، دكتورة فاطمة أبو الوفا منسق حياة كريمة بالمحافظة، المهندس سيد عبيد والمهندس زياد محمود فهمي ممثلي دار الهندسة استشاري مجلس الوزراء، وممثل مديرية الإسكان بالإسماعيلية.  

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

تفقد السوق الحضري بقرية التقدم 

واستهل نائب محافظ الإسماعيلية ومرافقيه جولتهم، بتفقد السوق الحضري بقرية التقدم، والذي وصلت نسبة التنفيذ به ٩٤٪، تمهيدًا لاستكمال الأعمال المتبقية، واتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لتشغيل السوق لخدمة أهالي القرية.  

 

ويتم إنشاء السوق على مساحة ٣٢٠٠ متر مربع، ويضم ٥٥ فرش تقريبًا، لبيع الخضروات والأسماك، بجانب مبنى إداري وغرفة أمن، دورات مياه رجال، ودورات مياه للسيدات. 

 

تفقد محطة معالجة الصرف الصحي 

تلا ذلك تفقد محطة معالجة الصرف الصحي بقرية التقدم "تحت الإنشاء" والتي تخدم مواطني قرية التقدم وتوابعها، حيث اطّلع نائب المحافظ على نسب التنفيذ ومراحل العمل بالمحطة، مؤكدًا علي الالتزام بالجداول الزمنية والمواصفات الفنية المعتمدة، نظرًا للدور الحيوي للمشروع في تحسين مستوى الخدمات البيئية والصحية المقدمة لأهالي القرية. 

 

مشددًا على سرعة تذليل أي معوقات قد تؤثر على سير العمل، مع المتابعة الدورية لضمان الانتهاء من المشروع ودخوله الخدمة في أقرب وقت، بما يحقق الصالح العام ويسهم في رفع جودة الحياة للمواطنين.

 

كما أشاد نائب محافظ الإسماعيلية بتقدم نسب تنفيذ الأعمال بالمحطة.  

 

واختتم "عصام" جولته بتفقد مستشفى القنطرة شرق المركزي، التابع لهيئة الرعاية الصحية، حيث قام بجولة موسعة داخل المستشفى، استقبله خلالها الدكتور مينا حليم مدير المستشفى، شملت تفقد أقسام الاستقبال، الداخلي، الغسيل الكلوي، الحضانات، العناية المركزة، المعامل، ومحرقة النفايات الطبية، وثلاجة حفظ الموتى؛ وذلك للاطمئنان على مستوى الأداء والانضباط داخل الأقسام المختلفة. 

 

كما التقى نائب محافظ الإسماعيلية، بعدد من المواطنين والمرضى والمترددين على المستشفى، وحرص على الاستماع لآرائهم وملاحظاتهم بشأن مستوى الخدمة المقدمة، ووجّه بضرورة سرعة التعامل مع أي ملاحظات أو شكاوى، والتأكيد على توافر المستلزمات الطبية والأدوية، والالتزام الكامل بمعايير الجودة، بما يضمن تقديم خدمة صحية آمنة ولائقة لأهالي مركز ومدينة القنطرة شرق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسماعيلية بالاسماعيلية نائب محافظ الاسماعيلية محافظة الإسماعيلية القنطرة شرق قرية الابطال

مواد متعلقة

أهالي الإسماعيلية يجمعون أكثر من 250 ألف جنيه في أقل من 24 ساعة لإنقاذ تاجر متعسر

محافظ الإسماعيلية يبحث خطة استدامة تشغيل المركز التجاري الجديد

حملة رقابية تداهم مكامير الفحم بالإسماعيلية

الحبس 3 سنوات للمتهم بالتعدي على معلم في الإسماعيلية

الأكثر قراءة

أمم إفريقيا، منتخب السودان يتأخر 1-0 أمام بوركينا فاسو في الشوط الأول

أمم أفريقيا، منتخب الجزائر يضرب غينيا الاستوائية بثلاثية في الشوط الأول

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الخميس

أمم إفريقيا 2025، التشكيل الرسمي لمباراة السودان ضد بوركينا فاسو

سيراميكا يحقق أول فوز له في كأس عاصمة مصر على حساب فاركو

موعد عرض الحلقة 4 من مسلسل "ليل" على منصة شاهد

سعر جرام الذهب مساء اليوم الأربعاء، عيار 21 وصل لهذا المستوى

كأس عاصمة مصر، بتروجيت يتقدم 2-0 على البنك الأهلي بالشوط الأول

خدمات

المزيد

سعر صرف الدولار مقابل الليرة في مصرف سوريا المركزي

ما الحد الائتماني لإصدار بطاقات بنك مصر بضمان مصرف آخر؟

أسعار الخردة في السوق المحلية اليوم الأربعاء

الفضة تهوي بأكثر من 8% والذهب يتأرجح

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الثالثة والأخيرة لدور مجموعات أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موعد ليلة الإسراء والمعراج في 2025 وحكم صيام يومها وإحياء ليلها

مفتي الجمهورية يوضح حكم التبرع بالخلايا الجذعية لأغراض علاجية

تفسير حلم سماع نباح الكلب في المنام وعلاقته بحدوث مشكلة كبيرة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads