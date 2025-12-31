محافظة الإسماعيلية تنظم حفلا بمناسبة رأس السنة

18 حجم الخط

تنظم محافظة الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، حفلا جماهيريا كبيرا، بساحة منتجع الفيروز السياحي التابع للمحافظة، بمناسبة رأس السنة الميلادية، ويقام الحفل في أجواء احتفالية وسط التغيرات وأعمال التطوير التي شهدها طريق البلاجات.

إقامة الحفل بالمجان

يقام الحفل في الساعة التاسعة مساء وبالمجان، بمشاركة عدد من الفرق والفنانين من أبناء محافظة الإسماعيلية.

دعوة عامة من المحافظة لشعب الإسماعيلية

من جانبها دعت محافظة الإسماعيلية كافة أبناء وشعب الإسماعيلية لحضور الحفل كهدية من المحافظة للمواطنين.

كان قد أكد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، على أن خطة تطوير منتجع وشاطئ الفيروز شملت جميع الخدمات والمباني والمرافق العامة، ليصبح الفيروز مركزا سياحيا متكاملا، لدعم السياحة الداخلية بالمحافظة.

معلومات عن شاطئ ونادي الفيروز

وأشار محافظ الإسماعيلية إلى أن نادي الفيروز يعد من أهم النوادي والشواطئ السياحية بمحافظة الإسماعيلية والذي يقع على مساحة حوالي 9 أفدنة على ضفاف بحيرة التمساح.

تطوير المباني والمطاعم

وتضمنت أعمال التطوير المبنى الاجتماعي، المطعم، المطبخ، الكافيتريا، ودورات المياه، وإنشاء قاعة كبار زوار رئيسية بمظهر متطور وحضاري يتماشى مع الواجهة السياحية للنادي المطلة على بحيرة التمساح، مع الحفاظ على الطابع المعماري المميز للنادي.

تطوير الشاليهات

كما شملت أعمال التطوير الشاليهات القائمة بالنادي لتصبح غرف فندقية متطورة، وكذلك تم رفع كفاءة الشاطئ بالكامل بتصميم سياحي عصري، وشملت خطة التطوير إنشاء حمام سباحة ترفيهي.



وكانت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، واللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، تفقدا مشروع تطوير نادي وشاطئ الفيروز بطريق البلاجات السياحي بحي أول مدينة الإسماعيلية.

ومن جانبها أشادت وزيرة التنمية المحلية بمستوى التطوير الجاري في نادي وشاطيء الفيروز والرؤية التي تم وضعها لهذا المشروع المهم والذي سيساهم في تعزيز مكانة المحافظة علي مستوي السياحة الداخلية والخارجية ليتحول المكان الي مركز سياحي متكامل .

