الأربعاء 31 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظة الإسماعيلية تنظم حفلا بمناسبة رأس السنة

حفل رأس السنة بالإسماعيلية،
حفل رأس السنة بالإسماعيلية، فيتو
18 حجم الخط

تنظم محافظة الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، حفلا جماهيريا كبيرا، بساحة منتجع الفيروز السياحي التابع للمحافظة، بمناسبة رأس السنة الميلادية، ويقام الحفل في أجواء احتفالية وسط التغيرات وأعمال التطوير التي شهدها طريق البلاجات.   

بدء جلسة النطق بالحكم في قضية التعدي على معلم الإسماعيلية بمقص بعد قليل

رئيس مياه القناة يتابع سير العمل بقطاع الإسماعيلية

إقامة الحفل بالمجان 

يقام الحفل في الساعة التاسعة مساء وبالمجان، بمشاركة عدد من الفرق والفنانين من أبناء محافظة الإسماعيلية.  

دعوة عامة من المحافظة لشعب الإسماعيلية 

من جانبها دعت محافظة الإسماعيلية كافة أبناء وشعب الإسماعيلية لحضور الحفل كهدية من المحافظة للمواطنين.  

 كان قد أكد اللواء  أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، على أن خطة تطوير منتجع وشاطئ الفيروز  شملت جميع الخدمات والمباني والمرافق العامة، ليصبح الفيروز مركزا سياحيا متكاملا، لدعم السياحة الداخلية بالمحافظة.    

معلومات عن شاطئ ونادي الفيروز 

وأشار محافظ الإسماعيلية إلى أن نادي الفيروز يعد من أهم النوادي والشواطئ السياحية بمحافظة الإسماعيلية والذي يقع على مساحة حوالي 9 أفدنة على ضفاف بحيرة التمساح. 

تطوير المباني والمطاعم 

وتضمنت أعمال التطوير المبنى الاجتماعي، المطعم، المطبخ، الكافيتريا، ودورات المياه، وإنشاء قاعة كبار زوار رئيسية بمظهر متطور وحضاري يتماشى مع الواجهة السياحية للنادي المطلة على بحيرة التمساح، مع الحفاظ على الطابع المعماري المميز للنادي. 

تطوير الشاليهات  

كما شملت أعمال التطوير الشاليهات القائمة بالنادي لتصبح غرف فندقية متطورة، وكذلك تم رفع كفاءة الشاطئ بالكامل بتصميم سياحي عصري، وشملت خطة التطوير إنشاء حمام سباحة ترفيهي.

وكانت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، واللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، تفقدا مشروع تطوير نادي وشاطئ الفيروز بطريق البلاجات السياحي بحي أول مدينة الإسماعيلية.   

ومن جانبها أشادت وزيرة التنمية المحلية بمستوى التطوير الجاري في نادي وشاطيء الفيروز والرؤية التي تم وضعها لهذا المشروع المهم والذي سيساهم في تعزيز مكانة المحافظة علي مستوي السياحة الداخلية والخارجية ليتحول المكان الي مركز سياحي متكامل . 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسماعيلية بالاسماعيلية محافظة الإسماعيلية ليلة رأس السنة حفل راس السنة طريق البلاجات منتج الفيروز السياحي

مواد متعلقة

بدء جلسة النطق بالحكم في قضية التعدي على معلم الإسماعيلية بمقص بعد قليل

رئيس مياه القناة يتابع سير العمل بقطاع الإسماعيلية

محافظ الإسماعيلية يشيد بالتنسيق بين الأجهزة خلال مناورات الأزمة

ضبط تروسيكلين محملين بالمخلفات وتحرير11 محضرا لنباشين بالإسماعيلية

الأكثر قراءة

القنوات الناقلة لمباراة الجزائر وغينيا الاستوائية في أمم إفريقيا

الصغرى تهدد مظاهر الاحتفال، درجات الحرارة يوم رأس السنة بمحافظات مصر

موعد مباراة الكاميرون وموزمبيق في كأس الأمم الإفريقية والقناة الناقلة

أبرزها قمة أرسنال، جدول مباريات ليفربول خلال شهر يناير المقبل

الداخلية تستعد لتأمين احتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد (صور)

زينة وأضواء ليلة رأس السنة 2026 تزين مولات 6 أكتوبر (فيديو وصور)

رحمة السماء أوسع من قسوة البشر، مرافعة النيابة في "جريمة اللبيني" تدمي القلوب

شعبة المعادن توثق عاما استثنائيا، الأونصة تقفز 70% والذهب يسجل أعلى مستوياته

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم

سعر طن الألومنيوم في بورصة لندن اليوم الإثنين

سعر الفاكهة اليوم، البرتقال يتراجع جنيهين في سوق العبور

أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الثالثة والأخيرة لدور مجموعات أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل تهنئة غير المسلمين بأعيادهم تعد خروجا عن الدين؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

تفسير رؤية العروسة في المنام وعلاقتها بقدوم خير وفير قريبا

أدعية وأذكار تعين على التوفيق والنجاح في الامتحانات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads