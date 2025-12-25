الخميس 25 ديسمبر 2025
محافظات

افتتاح مركز الإسماعيلية التجاري بطريق البلاجات

جانب من الافتتاح،
جانب من الافتتاح، فيتو
افتتح كل من اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية،  اليوم الخميس، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، مركز الإسماعيلية التجاري، المول التجارى الملحق بمنتجع الفيروز الواقع بطريق البلاجات.   

مفاجأة في قضية "طفل الإسماعيلية"، الدفاع يطالب بإحالة والد المتهم للجنايات لعدم الاختصاص (فيديو)

محافظ الإسماعيلية يستقبل وزيرة التنمية المحلية لافتتاح عدد من المشروعات

 

معلومات عن مركز الإسماعيلية التجاري 

ويقام "مركز الإسماعيلية التجاري – ISMAILIA OUTLET" على مساحة إجمالية ٦٥٠٠ م² بمنطقة حي العرب بالمحطة الجديدة نطاق حي أول، ويضم ١١٧ محلًا تجاريًّا، و٣ كافيتريات ومطاعم، ومبنى إداري، وغرفة تحكم مركزي، وكاميرات مراقبة، ووحدة إطفاء، وغرفة أمن وحراسة، وحمامين متعددين للرجال والسيدات، إلى جانب مسطح أخضر وساحة انتظار خارجية للسيارات.

جانب من الافتتاح، فيتو
جانب من الافتتاح، فيتو
جانب من الافتتاح، فيتو
جانب من الافتتاح، فيتو
جانب من الافتتاح، فيتو
جانب من الافتتاح، فيتو

أهمية مركز الإسماعيلية التجاري 

وأكد محافظ الإسماعيلية أن مركز الإسماعيلية التجاري  يمثل إضافة نوعية للبنية التجارية بالمحافظة، حيث يوفر منصة تسويقية حديثة لعرض المنتجات المحلية، خاصة منتجات المصانع القائمة بالقنطرة غرب والبياضية والمنطقتين الصناعيتين الأولى والثانية، بما يسهم في زيادة المعروض من السلع الجافة والمنتجات الغذائية المعبأة، ويعزز حركة التجارة داخل مدينة الإسماعيلية. 

جانب من الافتتاح، فيتو
جانب من الافتتاح، فيتو
جانب من الافتتاح، فيتو
جانب من الافتتاح، فيتو

وأشار المحافظ إلى أن أهمية المركز تنبع من كونه مجمعًا تجاريًا متكاملًا يتمتع بموقع متميز وقريب من موقف عمومي يربط المدينة بالمراكز المختلفة، ما يسهل وصول المواطنين ويعزز الربط المباشر بين المنتج والمستهلك، مع توفير مساحات عرض مجهزة وبقيمة إيجارية تنافسية تدعم صغار المصنعين وتتيح لهم نافذة بيع مستقرة داخل قلب المدينة.   

جانب من الافتتاح، فيتو
جانب من الافتتاح، فيتو
جانب من الافتتاح، فيتو
جانب من الافتتاح، فيتو
جانب من الافتتاح، فيتو
جانب من الافتتاح، فيتو
جانب من الافتتاح، فيتو
جانب من الافتتاح، فيتو
جانب من الافتتاح، فيتو
جانب من الافتتاح، فيتو

 

