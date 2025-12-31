الدوري السعودي، اتحاد جدة يتعادل 1/1 مع نيوم في الشوط الأول

18 حجم الخط

انتهى الشوط الأول من مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، مع نظيره نيوم، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق اليوم الأربعاء على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية، ضمن مواجهات الجولة الحادية عشرة من منافسات بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وتقدم الاتحاد عن طريق روجر فيرنانديز في الدقيقة 14، ثم تعادل نيوم في الدقيقة 27 بهدف سعيد بن رحمة.

تشكيل اتحاد جدة أمام نيوم في الدوري السعودي

حراسة المرمى: رايكوفيتش.

خط الدفاع: أحمد شراحيلي، حسن كادش، دانيلو بيريرا، مهند الشنقيطي.

خط الوسط: فابينيو، نجولو كانتي، موسى ديابي.

خط الهجوم: روجر فرنانديز، كريم بنزيما، ستيفن بيرجوين.

وضمت دكة بدلاء الاتحاد ضد نيوم كل من، أحمد الغامدي، صالح الشهري، عوض الناشري، محمد فلاته، أحمد الجليدان، محمد برناوي، حامد الغامدي، عبد العزيز البيشي، محمد العبسي.

تشكيل نيوم أمام اتحاد جدة في الدوري السعودي

كما أعلن الجهاز الفني لفريق نيوم تشكيل فريقه، والذي ظهر فيه المحترف المصري أحمد حجازي أساسيا حيث جاء التشكيل علي النحو التالي:

حراسة المرمى: ماكسيميانو.

خط الدفاع: خليفة – أحمد حجازي – زيزي – عبدي.

خط الوسط: العلي – دوكوري – كوني – بن رحمة.

خط الهجوم: عبدو – لاكازيت

ترتيب اتحاد جدة ونيوم في الدوري السعودي

ويحتل اتحاد جدة المركز السادس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 17 نقطة، متساويا مع فريق نيوم صاحب المركز السابع.

