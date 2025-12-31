في انتظار قرار الخطيب، برشلونة يقترب من حسم صفقة حمزة عبد الكريم

18 حجم الخط

كشفت تقارير صحفية عن تطورات جديدة في مفاوضات انتقال حمزة عبد الكريم، مهاجم الأهلي، إلى صفوف برشلونة أتلتيك، في ظل رغبة قوية من النادي الكتالوني لحسم الصفقة خلال الفترة المقبلة.

تطورات جديدة بشأن حمزة عبد الكريم

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن إدارة برشلونة قررت تحسين عرضها المقدم للنادي الأهلي، برفع نسبة الاستفادة من إعادة البيع المستقبلي للاعب من 10% إلى 15%، في خطوة أخيرة تهدف للحصول على الضوء الأخضر من الجانب المصري، مع انتظار الرد الرسمي خلال الساعات المقبلة.

وأشارت موندو ديبورتيفو إلى أن مصادر مصرية أكدت أن اللجنة الفنية بالنادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، ستعقد اجتماعًا قريبًا لمناقشة العرض، وسط ترجيحات قوية بالموافقة على انتقال اللاعب الشاب إلى برشلونة.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب سيبلغ عامه الـ18 بداية من الأول من يناير المقبل، ما يسمح له بالتوقيع رسميًا حال موافقة الأهلي على العرض.

موعد مباراة الأهلي القادمة في كأس عاصمة مصر

يستعد فريق النادي الأهلي لمواجهة فريق فاركو في الجولة الخامسة من بطولة كأس عاصمة مصر.

ومن المقرر أن تقام مباراة النادي الأهلي المقبلة أمام فريق فاركو في الجولة الخامسة من بطولة كأس عاصمة مصر، يوم السبت 10 يناير 2026، في تمام الساعة الخامسة مساءً.

وحقق فريق المقاولون العرب فوزا كبيرا على نظيره الأهلي بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الثلاثاء على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة كأس عاصمة مصر.

ويعد هذا هو الفوز الأول لفريق المقاولون العرب في النسخة الحالية من بطولة كأس عاصمة مصر.

ترتيب الأهلي والمقاولون العرب

يحتل الأهلي المركز السادس في المجموعة الأولى بكأس العاصمة برصيد 3 نقاط، بينما يحتل المقاولون المركز الرابع بـ 4 نقاط.

وتضم المجموعة أيضا كلا من إنبي وطلائع الجيش وغزل المحلة وسيراميكا كليوباترا.

