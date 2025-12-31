الأربعاء 31 ديسمبر 2025
رياضة

تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة فاركو في كأس عاصمة مصر

سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا
كأس الرابطة، أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة الكابتن علي ماهر، تشكيل الفريق لمواجهة فاركو، بعد قليل، ضمن لقاءات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

تشكيل سيراميكا كليوباترا أمام فاركو 

وجاء تشكيل سيراميكا كليوباترا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: حسين السيد - جاستس آرثر - رجب نبيل - إسلام عيسى.

خط الوسط: عمرو السولية - عمر الجزار - كريم نيدفيد -  محمد رضا - عمرو قلاوة.

خط الهجوم: مروان عثمان.

يجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمد طارق - أحمد هاني - أحمد بلحاج - إبراهيم محمد  - خالد عبد الفتاح - أيمن موكا - محمد عادل - كريم الدبيس - محمد المغربي

مباراة سيراميكا كليوباترا وفاركو 

ويدخل سيراميكا حامل اللقب وصاحب الأرض لقاء اليوم تحت شعار “لا بديل عن الثلاث نقاط” لضمان الاستمرار فى المسابقة، بعد خسارته المباراتين السابقتين.

فيما يسعى فاركو إلى مواصلة فوزه بالبطولة بعدما حقق الفوز فى المباريات الثلاث السابقة للاقتراب  من الصعود لدور الثمانية للبطولة لأول مرة في تاريخه.

ويتواجد فاركو وسيراميكا بمجموعة الأهلي في كأس عاصمة مصر، وجاء الترتيب قبل مباراة اليوم كالتالي:

ترتيب مجموعة الأهلي في كأس عاصمة مصر 

  • فاركو - 9 نقاط
  • إنبي - 6 نقاط
  • طلائع الجيش - 4 نقاط
  • المقاولون العرب - 4 نقاط
  • غزل المحلة - 3 نقاط
  • الأهلي - 3 نقاط
  • سيراميكا كليوباترا - بدون نقاط

